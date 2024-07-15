世界視線：特朗普遇刺受傷　選情更暴力激化

美國前總統、今屆大選聲勢強勁的共和黨參選人特朗普，於7月13日傍晚在賓夕凡尼亞這個搖擺州份的巴特勒縣，出席競選活動演講期間，遇到槍擊行刺導致右耳上部受傷流血，集會參加者不幸地一死兩傷，相信事件會更激化美國選民情緒以及總統選舉選情。

有陰謀論者認為是特朗普自導自演，但明顯不可信，因為在200米左右距離安排槍手向自己製造行刺效應以助宣傳，是非常冒險和不智的行為。況且，近期特朗普的支持度已大幅領先民主黨的總統拜登，根本毋須再製造事端，反而應該希望一切平穩發展，他就大有機會重返白宮。

如今反而令人疑慮的，是競選場地的保安可能涉及極大人為疏失，因為總統選舉競選活動是社會政治最重要的大事，特別是參選人特朗普氣勢如虹，據悉他將如期出席本月15至18日舉行的共和黨全國代表大會，會上將正式確認他的總統候選人身份，說明其政治地位的重要性，是需要極嚴密的保護。

此外，這類競選活動一定是事先安排好的，場地應有保安人員預先勘察，而當日在現場制高點已有保安人員進駐監視，以及隨時以火力控制現場的部署，為何槍手埋伏、可作有效射擊行刺的制高點，居然事前未被注意以及沒有納入監視範圍？

事實上，連刺客在部署及準備進行射擊都未被察覺，肯定是巨大疏失。不過，我們很難從陰謀論角度，懷疑是官方有意的疏忽以致造成意外，因為很明顯槍手並非職業殺手，未能一槍致命擊斃特朗普，而行刺失敗，更大有機會引起選民對特朗普產生同情和更大的支持。如今槍手已被擊斃，他的動機及背景只會是謎團，網上亦出現大量譴責保安疏忽的貼文，以及要政府為今次事件負責。

拜登強調，這種暴力在美國沒有立足之地，所有人都應該譴責事件。他亦暫時取消競選活動，並制止官員向媒體對事件發表意見，目的是要減輕社會的憤怒及撕裂。

政治及媒體分析家擔心事件會引發更多社會暴力和不理性的回應，而特朗普在5名特勤人員包圍擁護下起身離開講台時，高舉拳頭振臂向支持者說出3聲「Fight！」（戰鬥），將成為他今次大選最強力的印記！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻