在美國圍追堵截之下，中國出口依然保持強勁，6月份出口貨值以美元計算按年增長8.6%，不僅優於市場預期，更是去年3月之後的新高，結果創下破紀錄的990億美元貿易順差。這說明甚麼？說明中國經濟韌力十足，美國遏制打壓徹底失敗。最諷刺的是，儘管美西方千方百計推動對華脫鈎斷鏈，美其名曰「去風險」，但美國和歐盟進口中國產品反而雙雙增加，是不是很奇怪？

其實並不奇怪，美西方製造業漸漸衰落，產業鏈殘缺不全，許多產品甚至材料都必須依靠進口，而放眼全球，只有中國才擁有完整的產業鏈和供應鏈，美國和歐盟不買中國產品，根本找不到其他來源。老美誣指中國「產能過剩」，可謂得了便宜還賣乖，倘若不是中國擁有如此龐大的生產能力，提供各種價廉物美的產品，美西方的日子恐怕更難過。美國軍方也承認永遠不可能把中國從供應鏈中剝離出去，民生經濟方面更不用說。

最值得一提的是，過去中國出口主要依靠「老三樣」服裝、家電、家具，近年已換成「新三樣」電動汽車、鋰電池、光伏產品，同時還有集成電路、機械設備、船舶等等，由勞工密集的產品向技術密集的產品飛躍，這才是重點所在。以造船業為例，之前一直是南韓獨佔鰲頭，近幾年已被中國取代，而且距離愈拉愈遠。6月份中國新獲得的造船訂單佔全球80%，南韓僅佔14%，雙方明顯已不在同一層次。

當然，「中國製造」碾壓全球，難免樹大招風，令美西方羨慕嫉妒恨，尤其中方貿易順差屢創新高，更容易授人以柄。但這是大勢所趨，不以任何人的意志為轉移，美西方羨慕嫉妒恨也沒用。君不見，自從特朗普發動貿易戰以來，美國不斷設立貿易壁壘，且龍門任搬，愈來愈不擇手段，企圖徹底封殺中國企業和產品，結果還不是徒勞無功？美國動用國家力量，並糾集西方盟友一起上陣，尚且無法壓垮華為這家民營企業，更別說要對付整個中國。美國經濟學家斯蒂格利茨說得對，美國在對華貿易摩擦上犯了戰略錯誤，因為他們沒有想到會遇上中國這樣的對手。

沒錯，將中國當作主要對手，既是華府的戰略錯誤，更是美國的悲哀。當今中國經濟體量已不亞於美國，製造業和國際貿易更是一枝獨秀，老美憑甚麼自認可以遏制中國？