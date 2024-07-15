正如昨日本欄所說，看美國總統競選，就如同看周星馳電影，時而胡鬧惹笑，時而緊張刺激，多種元素兼而有之，故兩位參選人拜登和特朗普，雖然都不具備當下屆總統的條件，但美國選民始終未肯以其他人取而代之，那是因為拜、特二人的演出，實在太有戲劇效果。

電影《國產凌凌漆》有一幕，是周星馳邊彈奏鋼琴，邊哼唱張學友的名曲《李香蘭》。星爺自我陶醉之際，在遠處樹叢卻有槍手埋伏，正要向他施襲，而現實中特朗普上演的戲碼，論可觀性也不亞於星爺電影。

日前，特朗普在一個競選集會上，正講得口水花四噴，卻突然傳來槍聲。特朗普頓覺右耳刺痛，馬上俯身躲在演講桌下，特勤人員趕上去把他扶起，在走下講台送院途中，他仍不忘對着鏡頭，握拳高喊：「戰鬥、戰鬥、戰鬥！」這類場面便是我所說的，比電影橋段更吸引，怪不得這麼多美國人，會對拜、特二人不離不棄，因為要是換了參選人，競選過程就未必有如此精彩的表演。

不過，話也得說回來，西方民主政治畢竟傳統深厚，所謂「爛船尚有三斤釘」，不少歐美政客在人前人後，所展現的自信與風範，都很值得東方世界的從政者學習。譬如今次特朗普突然遇襲，他表現冷靜，反應恰如其分，即使耳畔的鮮血汩汩流出，卻沒有亂了方寸，也沒有露出痛苦表情，反倒揮拳鼓舞士氣。看他的樣子，正如中國北方人所說：「倒是像個爺們！」

然而，經歷這番生死大劫，說不定特朗普的性格會變得更狠、更乖戾，一旦重掌白宮，決策與行事將更難預測，未來美國以至整個世界，恐怕會更加多事。