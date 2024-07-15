2022年台灣九合一選舉，蔡英文率領民進黨力挺林智堅「論文門」，向整個台灣教育界開戰，當時還是民進黨立委的高嘉瑜提醒蔡英文不要一意孤行，小心「一屍五命」。投票結果民進黨在台北、新北、桃園、基隆、新竹大敗，一語成讖。

但真的只有一屍五命嗎？當年原本的情勢是，除了新北侯友宜根基深厚難以撼動，桃園、基隆、新竹這些本就由民進黨執政的縣市，民進黨都有一定優勢，台北市陳時中挾着疫情期間的高人氣，和蔣萬安也旗鼓相當，只要選戰操作得當，為民進黨搶回一都也很有可能。而鄭運鵬與蔡適應都是黨內中生代明星，鄭文燦更是只要在桃園順利交棒，就可接任行政院長，然後是參選2024年大位的熱門人物。當時身為蔡英文副手的賴清德則甚少話語權，有被逐漸邊緣化的態勢。

沒想到就因為蔡英文發動對林智堅的無腦狂挺，即使教育界已普遍反彈，仍舊「雖千萬人，吾往矣」，最後就是九合一大敗，丟失原本執政縣市不說，陳時中、鄭運鵬與蔡適應聲勢大挫，鄭文燦更被牽連出論文抄襲而喪失擔任行政院長的機會，就此成為「廢太子」。而韜光養晦多年的賴清德卻終於等到曙光，最後一路過關斬將取得大位。

現在鄭文燦被羈押，表明賴清德已在掃除權力障礙，接下來不僅英系留在賴政府內的人岌岌可危，而能在幕後幫鄭文燦擋住調查7年的那隻黑手，恐怕也很快將成為清算鬥爭的對象。

當年鄭文燦土地重劃案明明已打通總統府的關節，卻在最後關頭無疾而終，唯一能夠擋下的，便是時任行政院長的賴清德。而賴手上究竟還握有多少蔡英文時期的弊案，只有他自己知道。林智堅這一屍，最後真會害到蔡英文的命嗎？