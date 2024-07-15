上周四是《中朝友好合作互助條約》簽訂63周年紀念日，中國和北韓的官方傳媒當天皆沒有按以往慣例發布相關文章，被南韓輿論解讀為兩國關係疏遠。這個分析未必百分百準確，但確實點出了當前中朝關係的困境。

上世紀五、六十年代中國和北韓都面臨國際壓迫，雙方於是在1961年締結《中朝友好合作互助條約》。根據條約第二條規定，一旦締約一方受到其他國家的武裝進攻，締約另一方應盡全力給予軍事及其他援助。這一條款令中朝兩國變成實質性的軍事同盟。從過去幾十年的歷史發展來看，該條約有效威懾了美韓，有助穩定朝鮮半島局勢，讓北京得以專心發展經濟。

不過，自從中國1992年與南韓建交後，中朝關係開始生變，平壤政府對北京這位老大哥逐漸不順從，中國也深感日益難以駕馭北韓。近年北韓在朝鮮半島多次進行武力挑釁等輕率行動，威脅到周邊地區的穩定，中國限於盟友的關係，只能被迫採取維護北韓的立場，最終不利本身的國際形象。

普京早前訪問北韓，與金正恩簽署俄朝共同防務條約，規定俄羅斯一旦與別國爆發戰爭，北韓需要協助。而按照《中朝友好合作互助條約》，北韓若捲入戰爭，中國也要出手相助。換言之，中國被中朝互助條約間接綁架上了俄羅斯的戰車。

目前《中朝友好合作互助條約》對北京來說無疑是一把雙刃劍，是時候進行檢討。當然，這從技術操作上來說有很大的難度，若中國提出修改，就說明不信任北韓，兩國關係只會惡化，故北京亦十分為難。中國駐北韓大使館上周四低調舉辦了紀念條約簽訂63周年招待會，朝方也只派出金日成綜合大學校長出席，反映大家都刻意與對方保持距離。