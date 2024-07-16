世界視線：遇刺竟成美英雄　歐洲大戰或可能

美國共和黨的前總統特朗普遇刺，應該不是台灣陳水扁式的選舉把戲。大難不死，反倒成為美國英雄，特朗普應已取得選舉勝利。他的英勇表現，與總統拜登的老呆，形成強烈對比。美國選民本來沒有多大政治意識形態的執着，而兩黨政治主張相差不大，民主黨支持者的選票便容易轉投給特朗普，未選之時拜登已輸了。民主黨的勸退也敵不住黨內既得利益者與金主的堅持，拜登在餘下的競選時間裏，能有怎樣的作為來扭轉敗局呢？

或許擴大現有的戰爭，至少在敗選之前，把軍事部署與出擊安排，讓特朗普難以即時改變。也可以用戰爭的聲勢、宣傳來爭取好戰和自大的選民支持，在敗局之中或許仍有一點希望。不過，拜登敗選還是次要，主要的是烏克蘭戰爭可以延續下去，靠烏克蘭用北約武器來與俄軍作戰，仍不可能有勝利之望；反而使俄羅斯總統普京報復，在烏國境內外展開大戰，即使拜登敗選，但大戰已成，戰爭有其邏輯規律，一經發動，特朗普也不可能輕易推翻。

北約與美軍正在進行戰爭安排，大戰一起便可脅迫特朗普跟從。面對歐洲大戰，美國、北約的戰爭機器和所有的既得利益者都會發動起來，以特朗普的投機性格，面對龐大的勢力，若沒法推翻，他可能便會變臉，以「美國優先」帶頭支持和擴大對俄的歐洲大戰。特朗普替代拜登的領導，對美國的作戰更有助力。

在特朗普遇刺之前，在白羅斯本有一場政治與軍事危機，烏克蘭與北約把軍隊逼近白羅斯邊境，中國依從與白羅斯的協議，便匆忙把解放軍運至白羅斯邊境助陣，烏克蘭被迫撤軍後退，危機解除，但這亦證明美國與北約有企圖擴大烏克蘭戰爭範圍，只是美國還有猶豫，對選舉之前掀起大戰的政治後果未敢確定。

如今拜登敗局已成，特朗普多會停戰退兵和談，堅持戰爭的勢力便要盡快下定決心，是戰抑或不戰？看來，在大選之前擴大戰爭，使俄羅斯再如2022年那樣，被迫應戰，美國便可宣傳俄羅斯侵略、好戰，美國與北約是被迫為保衞烏克蘭來攻擊俄羅斯，用美國傳統的宣傳方法與口徑，來掩護其推動戰爭的目的。

普京不願戰，但國土受炸，不強烈反制，北約會進一步進侵，也會失去國內支持。美國是看準了這點，相信會找大選前的時機來發動大戰。

研究院院長 陳文鴻