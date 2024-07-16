正論：蛇變寵物若走失　鬧市出沒嚇壞人

一提起蛇，最容易令人聯想起的，除了「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，老饕則會想起「秋風起，三蛇肥」！在上世紀六、七十年代，香港蛇舖林立，蛇羹是當時平民百姓的冬天補品。所謂「三蛇」，是指眼鏡蛇（飯鏟頭）、金環蛇（金腳帶）同灰鼠蛇（過樹榕），如今蛇舖買少見少，而即使仍有賣蛇羹的，多是飼養或急凍的，恐怕亦不會有野捉的「三蛇」，蛇羹的風味已不可同日而語。時移世易，如今時興養蛇觀賞，呢，上月本港戲院及港鐵內就先後驚現蛇蹤，不排除是走失的人養「寵物蛇」。

今日原來是「世界蛇日」，旨在為這類經常被人誤解的爬行生物平反；而明年則為蛇年，令寵物蛇再度成為熱話。本報追查發現，近3年進口寵物蛇數量上升近2.9倍，當中去年獲政府許可進口的寵物蛇就有約4.3萬條。至於漁護署檢獲走私蛇的數量，亦由2021年的5條，大幅飆升至去年的91條，近九成為熱門寵物蛇種。

有爬蟲店店員透露，部分愛好者會偏好稀有品種，亦會有人經網上平台或不明途徑購入未獲政府許可的寵物蛇，這些不明來歷的寵物蛇或會有寄生蟲等問題，建議市民透過正常渠道如持牌寵物店買蛇。有市民憂慮寵物蛇數目驟增，會否對公眾構成危險。有業界人士稱，店員或飼主沒有關好蛇箱蓋子，隨時造成寵物蛇「走失」，而帶蛇外出如逛街睇戲，分分鐘有意外令其受驚逃走，甚至不排除咬人。香港中毒控制中心數據顯示，2021至23年間共接獲290宗被蛇咬傷到醫院求診的報告，約一成是被寵物蛇咬傷，猶幸無死亡個案。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事指出，近10年8年養蛇人數的確有所增加，同時也令棄養者上升，早前在港鐵走失的王蛇為本地常見寵物蛇之一，在戲院出現的白吻蟒更屬二級瀕危物種，飼主需要領有牌照。寵物蛇當然可以出街，例如主人需要帶牠到獸醫診所求診；但亦有不少人會帶蛇出外「炫耀」，在他們心目中，帶狗帶貓太平常，帶蛇始終稀有，吸睛及威風好多！幹事認為此舉不可取，因為蛇雖無外耳，但亦有耳骨，戲院音響或街道車聲人聲過於喧嘩，或會令蛇受驚而想逃走，甚至咬人。

事實上，不但養蛇人增加，連帶走私情況亦趨猖獗，近日便有港男將100條活蛇偷運過境內地時被捕。漁護署數字顯示，2021年僅檢獲5條走私蛇，去年攀升至91條，其中81條為本地熱門寵物蛇「豬鼻蛇」。署方強調，任何人如非按照《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的規定進出口或管有瀕危物種，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關動物亦會被充公。有議員指出，疫情後飼養寵物的市民增加，加上近期寵物走私情況猖獗，政府有必要重新審視現行條例，帶蛇外出始終有機會令他人受驚，甚或會影響公眾秩序；呼籲政府了解本地寵物飼養情況，若非普通寵物如貓狗等，則有需要對飼主及市民進行相應教育和宣傳。畢竟並非人人可以接受蛇為寵物，一旦走失出現鬧市或公車上，確實會嚇親人！