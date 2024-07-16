美國槍枝氾濫，每年槍擊案近5萬宗，單是2022年，每日便有132人死於槍下。作為擁槍權最堅定支持者的特朗普，日前在賓夕凡尼亞州出席造勢大會，險些淪為槍下亡魂。當然，執番身彩的特朗普肯定不會因此改變擁槍立場，反而可以自身例子，強調擁槍自衞的必須。

事實上，槍擊案已成美國日常，別說不知有多少無辜學生慘死於校園槍擊事件，即使是有知名度的成年人，一樣難逃一劫。今年4月，32歲饒舌歌手Chris King和友人在美國街頭遭遇搶劫，匪徒索性開槍將他轟斃。去年4月，美國德州26歲饒舌歌手BTB Savage在社交平台炫耀女友用槍擊斃匪徒，結果一小時後，即在休斯敦街頭遭人開槍轟斃報復。

美國社會問題千頭萬緒，不管是特朗普還是拜登當選下任總統，接手的也將是一個爛攤子。槍擊案無日無之、種族歧視嚴重、社會撕裂激化，所有問題皆無法可解。經濟方面更是神仙難救，超過34萬億美元的國債已成緊箍咒，每年單是支付利息，已要過萬億美元，聯儲局加息不是、減息也不是。除了繼續發債度日，美國已沒有其他辦法，但成也國債，敗也國債，美國遲早被巨債壓垮。

現在國際社會最擔心的是，不按情理出牌的特朗普一旦當選，美國會不會有賴債的可能。這絕不是危言聳聽，特氏賴債已是慣例，他曾被揭發拖欠德意志銀行數億美元貸款，期間透過法律手段拒絕還債，最後竟然讓他得逞，債務不了了之。其「姓賴」的本性會否應用到治理國家上，誰也沒法保證，要是美國債務危機水浸眼眉，用到這一招又何足為奇。

經過是次槍擊案大難不死，特朗普選情繼續看漲，世界將再次迎來難以預測的領袖，從此多事矣。