美國前總統特朗普遇刺大難不死，卻一度在美國華裔社區引起軒然大波，因為《紐約郵報》在案發不久的晚上7時19分刊出一則報道，聲稱槍手「被指認是一名華裔男子」（identified as a Chinese man），這對種族問題極為敏感的美國來說，無疑拋出了一顆震撼彈。

該報道刊出之後不久，馬上有華裔民眾找到了該則報道的撰稿記者馬里諾（Joe Marino），詢問他消息從何而來？而馬里諾告知實際上槍手是一名白人男性，會誤植為華裔男子純粹是「印刷錯誤」（misprint）。隨後在晚上8時51分，報道將槍手身份改為white male（白人男性），但已鬧得沸沸揚揚，連台灣的網絡都在猜測，這名槍手到底是否和中國人有關？

儘管馬里諾曾對民眾表示願意為錯誤道歉，卻遲遲未見報社發布正式聲明。實際上，《紐約郵報》過去便經常因虛假報道與煽動種族歧視而引起爭議，2009年曾刊登一幅影射時任總統奧巴馬為黑猩猩，還被警察射殺的漫畫，引起民眾抗議，最後只得道歉了事。今次事件讓人不禁聯想，該報是否又為了吸睛，刻意製造話題，等到刷出一波流量後，再予以更正？否則網頁並非報紙，發現錯誤明明可以立即改正，又為何要拖到一個多小時之後，才在沒有任何聲明之下悄悄修改呢？

美國的種族仇恨是一個不斷沸騰的壓力鍋，隨時都可能因為有人掀開鍋蓋而觸發，但也經常被人視為一門好生意，刻意去挑動以達成自己的目的。這次《紐約郵報》的操作雖然因為槍手身份迅速被查明而沒有擴大，但仍舊為動盪的美國社會埋下了仇恨的種子，相信很快又會有其他事件被人蓄意操弄，種族問題終究在美國是個難解的習題。