特朗普上周六出席公眾集會期間突然遭到槍擊受傷，震驚全世界。涉案人是一名20歲男子，和特朗普同屬共和黨。他因何要槍殺特朗普仍有待警方調查，但肯定會對11月的美國大選帶來深遠影響。特朗普的民意支持率經此一槍擊勢必急速上升，許多之前還沒考慮好的選民將投票支持特朗普，令他當選幾無懸念。

民主黨的總統拜登選情本已惡劣，在這起暗殺風波案發生後更加難捱。由於特朗普信奉民粹主義，拜登團隊的競選主題策略一向是把特氏打造成為民主的威脅，若勝出會終結美國的民主體制。不過這一切在槍擊案後完全逆轉，特朗普反過來可以力證自己才是民主的保護神，並把輿論引導向民主黨是民主破壞者，拜登幾乎沒有任何還擊之力。

此外，特朗普和拜登在槍枝問題上一向有分歧，前者是槍枝擁有的支持者，後者倡導對槍枝實行限制，包括2022年推動美國國會通過30年來最全面的槍枝管制法案。今次暗殺事件無疑會令槍枝管理再次成為美國社會的爭議話題，特朗普大可站在道德高地，直指自己是槍枝受害者，但仍然堅信美國人持槍是憲法規定的權利，有助吸引更多選票。

這次槍擊事件反映出美國國內社會矛盾嚴重，但無論如何，特朗普的民望如日中天，網上賭盤看好特朗普的比率皆暴漲。拜登除了譴責暴力行為，似乎束手無策。目前的形勢對拜登非常不利，在11月的總統選舉不要說勝出，在大部分關鍵的搖擺州份恐怕也很難保得住。

民主黨為今之計是說服拜登盡快退選，然後推出另一人參選，集中火力把議題由槍擊事件轉向新的焦點，否則拖得愈久愈糟糕，屆時不但流失大量選票，連帶民主黨的支持度也會被拖累。