政治、選舉真是幾日都嫌長，當大家還在談論美國總統拜登會否及在何時宣布退選，民主黨還可以派甚麼人出戰，竟又突然發生了前總統特朗普遇刺案。後者在出席賓夕凡尼亞州的競選集會時，遭一名獨行槍手開槍射傷右耳，血流披面，但沒有大礙。槍手隨即被在會場附近埋伏的警方狙擊手擊斃，事件還造成最少一名集會人士死亡。包括拜登在內的各方齊聲譴責事件，槍手動機及背後有否同謀等則仍在調查中。

由於事件來得太過戲劇性，特朗普在中槍後仍冒險站立，在撤離時不忘高舉拳頭造勢，加上槍手據報為共和黨黨員，令不少網民猜測這是否20年前的陳水扁槍擊案翻版，質疑特朗普自編自導自演為選舉拉票。問題是槍擊發生前他本已形勢大好，不論是拜登繼續參選還是民主黨換人出戰，特朗普都被各界普遍看高一線，犯不着在此時此刻搞這種高難度操作，將選民與輿論焦點由拜登的昏庸無能與民主黨的分裂內訌中轉移視線。

另一個陰謀論，是特朗普真的想借槍擊案幫拜登一把，減輕其退選壓力。如之前所述，老邁癡呆的拜登乃特朗普的「最佳」競選對手，民主黨雖然已江郎才盡，但在離投票只有3個多月前突然換個新對手，始終會有一定風險。但有關想法實在太曲折離奇，變數太多，在現時形勢佔優之下，相信特朗普及其競選團隊不會出此下策。

還有一個說法是有不滿特朗普的共和黨人，見到拜登及民主黨敗勢已成，共和黨臨時換個人選出戰應也能取勝，因而兵行險着，希望將特氏取而代之。但有關做法風險太高，有此想法者倒不如爭取擔任或扶植特朗普的選舉搭檔，待其當選後才下毒手。這再次凸顯了美國副總統一職的重要性，稍後再談。