美國前總統特朗普上周六遇刺大難不死，翌日佢接受美國傳媒訪問，透露會重寫本月18日喺共和黨全國代表大會發表嘅演說，又解釋遇刺離台時向群眾振臂係想話畀大家知佢冇事，美國繼續前進。

特朗普續指，遇刺後全國各路人士都來電慰問，又稱知道自己係因為擰轉頭睇圖表才得以保命，直言：「現實才剛剛開始，我很少不看群眾，如果我當時沒有這樣做，今日我們就不會交談了。」特朗普所言，今趟並無虛言，試想想，開槍距離約130米，而特朗普僅右耳受傷，可見行兇者係瞄準其頭部開槍，要不是有咁啱得咁蹺，佢喺關鍵時刻擰轉頭才保住性命，否則以毫釐之差擦過其右耳嘅子彈將貫穿頭部，一如特朗普所說，「今日我們就不會交談了」！

老朽倒想起「只緣感君一回顧，使我思君朝與暮」這句詩，這一回顧，道盡男女之間的愛慕眼神；而特朗普這一回顧，無關人間癡情，卻是救命的一回顧，除了保命，看來更有助其贏得大選！

特朗普於子彈橫飛時所表現的臨危不亂，中槍後由特勤人員包圍簇擁，在國旗飄揚下，血流披面向支持者舉拳振臂高呼三聲「Fight（戰鬥）」，已經成為經典一刻！相信必可進一步改變總統選舉形勢。據悉，共和黨計劃以力量和粗獷男子氣概，作為特朗普嘅新賣點，而其高舉拳頭大喊「戰鬥」的激動形象，相信亦會成為新的競選口號！

一個回頭大有可能改變特朗普一生，是否符合國人所說的「大難不死，必有後福」，乃待證實；不過，特朗普的粗獷男子氣概，對比拜登的老邁失智，恐怕會激發民主黨陣營進一步逼拜登退選，更何況拜登的金主轉軚，特朗普則有富豪馬斯克支持！