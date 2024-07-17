正論：整個香港老舊殘　豈止路面蓉蓉爛

對比內地一日千里的高速發展，現在的香港明顯變得老舊殘，早就光輝不再。有政黨視察中西區多處行人路及行車路，發現區內有逾200處路面情況欠佳，曾向有關部門反映，但至今仍未有進行修補工程。這除了反映香港基建老化，也反映部門低效無能。高官所謂的以民為本，淪為欺人之談。

有政黨巡查中西區多處行人行車路段，發現多處路面陷阱，包括堅道公園對開行車路面嚴重破損，以及醫院道與堅道交界斑馬線凹凸不平。政黨指出，路政署通常會使用混凝土或瀝青物料鋪設行車路，若路面破爛則在緊急修補時再以瀝青修復，但瀝青耐用度不高，當重型車輛駛過便會碎裂、凹陷或變形，影響行車安全。此外，不少行人路用環保磚鋪設，時間漸久，有部分路段因樹根生長、車輛駛上行人路、店舖推拉重型貨物或承建商工程馬虎，導致路面地磚凹凸不平及鬆脫，行人容易絆倒。

最令地區人士不滿的是，就算向路政署等有關部門投訴，一樣沒有獲得重視和改善，路面繼續蓉蓉爛爛，不僅有礙觀瞻，更帶來安全隱患。現屆政府言必稱以結果為目標，擺出有為姿態，事實卻是部門敷衍塞責依舊，跟前朝並無二致，市民當然失望。

事實上，經過上世紀70至90年代高速發展，香港現已疲態畢呈，整個城市進入高速老化階段。別說行人路和行車路經常破損，爆水管、冧石屎、掉窗花、塌招牌更非鮮見。最近甚至隔三差五就大停電，顯然跟電力公司供電設施老化脫不了關係。還有一場暴雨一場亂，多區例牌水浸，亦與排水道淤塞有關。即使是旅遊區，一樣垃圾堆積、殘殘舊舊。去年暑假，有內地旅客在「小紅書」發文，批評知名景點「中環至半山自動扶手電梯」，部分路段牆身油漆剝落、塗層龜裂。路政署雖介入處理，惟維修工程一拖再拖。

年紀大，機器壞，香港高速發展已是上世紀的事，日久失修也是正常，但基建會否危及途人和車輛安全，以至影響市容，連旅客也不欲觀之，端視乎執政者有否重視和做到「民生無小事」。很可惜，講就天下無敵，做就無能為力。港官自吹自擂天下第一，吹噓政績不遺餘力，但從路面破爛無人修補，已知牛皮一吹即破。這些都是市民最貼身之事，幸福感從何談起？

更別說每有大停電、大水浸發生，港官不是擺個姿態要求有關方面交報告了事，就是推說極端情況500年不遇，完全無心根治問題。何況香港不僅基建危危乎，就連過去傲視全球的醫療水平也岌岌可危。公院醫療事故不絕如縷，最近又有女童到急症室縫針而弄致命危，院方還推說女童可能有基因病，拒絕正視醫療程序是否出錯。直到女童及家人的基因檢測結果出爐，證實全家人都沒有基因缺陷，醫管局才肯向受害女童家屬道歉，堪稱草菅人命，令人齒冷。

王小二過年，一年不如一年。香港愈來愈失色，愈來愈不濟，不是人的問題是甚麼？