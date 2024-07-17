胡塞武裝（也門叛軍青年運動）開啟了航道戰爭。它可用導彈、火箭炮、無人機、無人艇攻擊紅海航運，以及阿拉伯海一大片海域上與以色列種族主義拉上關係的艦船。以色列及其盟國英美可以用軍艦護航，可卻抵擋不了胡塞武裝的攻擊，自身也難保。即使動用戰機等打擊胡塞武裝的陸上據點，也無大效用。胡塞武裝的攻擊使以色列及英美無可奈何，沒法可施。黎巴嫩的真主黨亦倣效，開始封鎖以色列在東部地中海的海運。二者合起來把航道變成武器化或戰場。

由於紅海航道的戰略性，胡塞武裝的封鎖控制了歐亞主要航道，不但打擊以色列，也對國際航運帶來巨大破壞。部分民用船隻改繞好望角通歐亞，但成本高、時間長，好望角天氣不佳，不能替代紅海航道。最大得益者反而是中國的中歐班列。

美國和西方制裁別國，是採貿易、金融、政治的制裁，胡塞武裝卻直接地用武器攻擊被其制裁國家的船隻，不惜開戰。這對比美國西方的制裁更具震懾力，這可是胡塞武裝的創新了。這與北約對利比亞等設禁飛區更為主動直接，胡塞武裝這樣低成本高效益以小國對付大國的創新戰略，相信會成為典範，其他小國或非國家組織會跟隨學習及倣效。

事實上，大國如中國也可將之應用。

一些人叫囂武統台灣，方法只是出兵攻擊。事實上武統也可用非戰的方法。一是海空封鎖台灣，把台海範圍列為戰爭區，禁止一切船隻未經中國批准通過，非法強行航行則先由海軍驅趕，後則海空示警，不聽者便予攻擊。台海在戰時便是戰場，不是國際航道。這相等於北約在利比亞設禁飛區，中國是設禁海區。只要擺出強硬態度，隨時嚴懲侵犯者，美國等不願與中國立時開戰，便會退避三舍，封鎖便可完成，台獨勢力難有僥倖之心。

更重要的是，台海的國際航道關乎日本、南韓的國際貿易通道。一旦中國封鎖，即便改道美國也不可能替代。中國封鎖愈久，日本、南韓等受的打擊愈大。它們的經濟是承受不住這樣的外運通道的阻撓。日本、南韓便大有可能變成中國的說客，勸說台獨投降，美國讓步。控制台海航道，便是卡日韓的咽喉，它們是沒法動彈，美國亦無法可予以解救。這樣圍趙打魏，不用動武便可統一台灣，也同時收拾日本、南韓，應屬低成本、高效益的創新戰略。