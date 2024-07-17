美國媒體近日熱炒一則消息，指中國4艘軍艦出現在接近阿拉斯加的白令海域，美國海岸防衞隊急忙派出一艘巡邏艦跟蹤監視，中方軍艦的回應是「我們正進行自由航行」。很諷刺吧？「自由航行」正是美方慣用的理由，中方以其人之道還治其人之身，老美即使心裏不爽，也無話可說。其實在此之前，中國軍艦已多次出現在相關海域，包括2021年到過阿留申群島附近、2022和2023年與俄羅斯聯合艦隊在阿拉斯加周邊海域巡航等等。每次都觸動老美敏感神經，但只能裝作若無其事，畢竟「自由航行」正是他們發明的。

一直以來，只有美國軍艦跑到別人家門口耀武揚威，很少有外國軍艦能夠威脅美國本土。即使是兩次世界大戰期間，其他國家打得稀爛，美國本土也絲毫無損，反而發了戰爭財一躍成為世界霸主。難怪有人說，美國最大優勢不是甚麼軍事、科技、金融，而是其優越的地理位置。這也正是老美熱衷於到處煽風點火、挑動戰爭的根本原因，無非自恃戰火不會燒到美國本土。

不過，時代不同了，這年頭不僅俄羅斯有能力威脅美國本土，中國也學會自由航行了。早前俄羅斯核潛艇及多艘軍艦訪問古巴港口，加上這次中國4艘軍艦出現在白令海域，無疑都會帶給老美相當大的震撼，但習慣就好了，他們應該逐漸適應這種新常態，如果有一天中俄軍艦出現在美國西海岸，也不是不可能的事。

有人也許不同意以戰止戰的說法，但無數事實證明，能戰方能止戈，敢戰方能言和。面對好戰成性的美國，一味退縮不是辦法，最有效的手段就是針鋒相對，說白了就是直接威脅美國本土。美軍看似非常強大，其實軍力散布全球各地，捉襟見肘，顧此失彼，美國本土反而可能成為軟肋。一旦本土受到直接威脅，美軍必然要從世界各地收縮力量，其他地區受其威脅的壓力就會大大減輕，國際地緣政治也將完全改觀。

這是危言聳聽嗎？絕對不是。老美開口閉口「從實力地位出發」，實際上早已力不從心，即使拉攏盟友來壯膽，也不足以支配全球。美國及北約指摘中國成為俄羅斯的「決定性支持者」，分明是因為黔驢技窮而老羞成怒。老實說，如果中國真的全力支援俄羅斯，加上伊朗、北韓等國的力量，美國霸權距離末日也就不遠了。