陰謀論永遠有市場。特朗普遭槍擊，槍手行兇動機未明，加上他當場斃命，陰謀論由是滿天飛，永遠不會有真相。不過，美國槍擊案無日無之，已成民主燈塔之日常，何況特朗普向來是「惹火尤物」，愛他者極愛，恨他者極恨。如果說，今次事件是又一次槍枝氾濫的悲劇，顯然也不為過。

倒是特朗普大難不死，真的有後福。他事發後臨危不亂，從容不迫，還堅持要把鞋子穿好，拒絕落荒而逃，再來一記振臂高呼三聲「Fight」，襯上背後的美國國旗，活脫脫一副打不死的國家英雄形象。畢竟美國人向來崇拜英雄，對比垂垂老矣的拜登，特朗普一副鐵漢模樣，肯定連中間派的選票也能吸走。美國大選雖然還未舉行，但拜登和民主黨已然落敗，彰彰明甚。

這一槍不但為特朗普大大加分，他至今的言論恰如其分，沒有批評特勤人員保護不力，還感謝他們保護周全；同時沒有抨擊拜登政府半句，一改過去胡言亂語、囂張跋扈的個性，反映他為了贏得大選，也有謀略智慧──現在正是爭取中間派支持的最佳時機，只要繼續表現大度，不僅總統寶座如探囊取物，參眾兩院盡落共和黨之手也不足為奇。

民主黨陷入最難捱和被動的窘境，隨着轟向特朗普的這一槍響起，意味該黨已不僅面對換不換「登」的考慮，而是就算換「登」，對特朗普也是無力可打。一直以來，民主黨都是採取意識形態和近乎人身攻擊的策略來對付特朗普，指他是民主和法治的破壞者，選他等同破壞立國民主基石，拜登更直指特朗普是騙子。但現時特朗普變成槍擊案受害者，還因表現大度而成為英雄，要是民主黨繼續對特朗普人身攻擊，只會惹來反感，這場選戰還怎麼打？