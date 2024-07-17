總結2024年上半年，中國國民生產總值（GDP）上升5%，達到中央的預期目標，但整體發展穩中藏憂，下半年的路仍然不好走。今年頭6個月，GDP的增幅表現尚可，但細看之下，首季GDP的增長達5.3%，次季卻回落至4.7%，跌幅頗明顯。頭3個月的經濟數據公布後，不少西方投資銀行的態度轉趨樂觀，紛紛上調中國全年GDP的增長預測，但第二季數字公布後，好些外資機構不惜打倒昨日之我，前景展望又由樂觀轉趨保守。

早前本欄已多次強調，即使首季中國經濟的數據良好，但筆者親身到某些城市走動，明顯覺得內地人的「體感經濟」不算太理想，很多人自謂賺錢不如以往般容易，因此消費也比以往謹慎了。

中國經濟面臨挑戰，原因蓋有多端，其中一個是受外圍因素拖累。以今年第一季為例，幾乎所有發達國家都是開局欠佳，美國的GDP升幅是1.6%，歐盟各國平均低於1%，日本甚至出現負增長。當今整個地球猶如一條村落，各家人唇齒相依、共存共榮，鄰居們阮囊羞澀，你也很難獨善其身。另一個問題大抵就是來自房地產市場，不少中國人的財富都是建基於樓價之上，近期內地房價大跌，很多業主即使收入不變，但持有的物業貶值，感覺上便是身家縮水，因此在消費以至其他投資方面，都不會再輕易一擲千金。

然而，不論老百姓的經濟體感如何，統計數字始終是最公正、客觀的。今年上半年，中國居民個人可支配收入達到20,733元人民幣，比去年同期上升5.4%。老百姓的收入增加，但通貨膨脹持續低企，以此觀之，中國整體的經濟發展依舊樂觀。今年初國家領導人曾說，中國這邊風景獨好，大體而言，這句話仍是應驗的。