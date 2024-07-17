北約在成立75周年的大日子舉行的領導人峰會，全球關注焦點竟是美國總統拜登的精神狀態和會否退選，當中最多人觀看的竟是拜登將俄烏總統名稱撈亂的片段，可真令與會的其餘31個成員國領袖、4位從地球另一邊遠道而來的亞太區國家（日本、南韓、澳洲、新西蘭）代表，以及即將「榮休」的北約秘書長斯托爾滕貝格始料不及，以致深感尷尬。

查實今次峰會本身也頗有看頭，在會上胡言亂語的也不只拜登一個。首先，日韓澳紐4個與北大西洋風馬牛不相及的亞太區國家，雖然已非首次參加北約峰會，但之前4國僅以類似觀察員的身份與會，今次卻有份參與會後發表的聯合公報，是北約在亞太擴張的進一步體現。有趣的是，美國在區內的堅實盟友菲律賓仍未有獲邀，是種族或階級歧視？還是歐美亦未敢過分介入中國與菲律賓之間的南海爭端？

俄烏戰事繼續成為峰會焦點，但今次被批鬥的主角由俄羅斯換成中國。聯合公報形容中國為「決定性推手」，但眾所周知戰爭的起因為北約不理俄方多番警告持續東擴，不斷向俄烏戰場送上軍火的亦是美國等北約國家。如單純與俄國做生意也變成幫兇，那為甚麼公報對大量向俄方採購廉價能源的印度隻字不提呢？

對於烏方申請加入北約的問題，公報字眼為「正走在不可逆轉的路上」，被視為比過去的「處理中」、「等待條件成熟」、「好快……整緊……就得」等都更為積極正面。但事實上烏克蘭踏上的更似是戰敗與亡國的不歸路，可能要等到陣亡後，才獲「追封」為北約正式成員。拜登與斯托爾滕貝格兩個即將落台的好戰老人，還齊聲表示很快便會見到烏克蘭戰勝俄國，這到底是一場峰會還是「瘋」會？