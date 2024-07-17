美國前總統特朗普上周六險成槍下亡魂，而當場被特勤局狙擊手擊斃的槍手克魯克斯，其背景資料逐漸曝光。來自賓夕凡尼亞州的克魯克斯，2022年於當地高中畢業，喺匹茲堡一間復康護理中心擔任助理，中心發言人說他的工作表現正常，其昔日同學均大感驚訝，形容佢寡言但友善。

據悉克魯克斯高中時曾是數學資優生，但在學校常受針對欺凌，並不適應校園生活。有指佢高中時有意加入步槍校隊，但因眼界太差，射擊時偏離目標近6.1米未被取錄。然而，佢係一間射擊俱樂部的會員，參與至少一年。可見想玩槍不難搵到門路，而美國槍械氾濫已成為嚴重社會問題，據美國「槍擊暴力檔案」網站估計，今年以來至7月初，美國已有8,473人死於槍枝暴力事件，受傷人數超過1.6萬人。今趟特朗普幸只傷及右耳，不幸的是一名參加集會的前消防隊長因用身體保護妻女而中槍死亡。

行兇者使用嘅AR-15半自動步槍，適應多種口徑的子彈，採購適配的瞄準鏡等零部件非常簡單，據悉即使未經訓練的人士，操作該槍械也較易導致目標人物喪命。美國射擊運動基金估計，全國私人擁有數量達到2,400萬支，是全美持有率最高的槍械之一，被美國步槍協會形容為「美國步槍」。

呢，前年德州羅布小學殺害21名師生嘅槍擊案，行兇者就係用呢款自動步槍。美國現時有9個州禁止銷售或持有AR-15步槍；賓夕凡尼亞州允許18歲以上人士合法持有步槍，合法持有手槍則需年滿21歲。克魯克斯今年20歲，也許係佢選用AR-15自動步槍的原因。特朗普向來反對槍械管制，今趟遇刺險死，佢會改變立場嗎？看來不會，一來擁槍派人多勢眾，何必同選票作對？