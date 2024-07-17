中國自2012年9月25日有第一艘航母遼寧號起，到進入三航母時代只用了12年，這個速度一定是當今世界的紀錄，而航母作戰對現在的中國更是稀奇事。日前官媒罕見地披露第二艘航母，也即第一艘國產航母山東號編隊與外國艦隊在海上相遇的事件，高調宣示中國式航母作戰法。奇怪的是外國艦隊卻沒有所屬國家聲張，一張一抑，實在有趣。

《央視軍事》日前披露這次事件，指山東號一次巡航時，遇上境外艦隻，雙方在海面對峙，對方明顯有抵近山東號的意思，航母編隊成員延安號其後以高速衝向敵艦，任「帶刀護衞」的驅逐艦以直衝敵艦的方式來保護山東號，目的是不讓境外艦隻近距離探偵，甚至竊取山東號的電子作戰系統等資料。延安號以身掩護的行動，冒上了與敵艦近距離擦撞的風險。結果逼退或是嚇退了對方，山東號被抵近的危機解除了。

有專業人士分析，以萬噸大驅的速度，延安號當時與敵艦的距離可能少於200呎，這個距離對大型軍艦可謂十分危險，要煞停亦不是易事。

央視這次罕見披露航母應對外艦的方式，引起各界關注。有心人試圖從山東號近期出海的行程尋找敵艦身份，希望挖更多航母對峙的真相。

綜合內地報道，剛過去的6月25日，山東號曾離開南部戰區海軍某軍港，兩天後在菲律賓呂宋島以西海域出現，時間與央視報道的時間相近，但這次航行並不像，因為菲律賓軍艦不可能對山東號形成抵近的威脅，若按菲律賓的海軍力量，就連對延安號這樣的萬噸驅逐艦也沒有任何威懾力，更不用談對上航母了。

再推前一些，今年年初，美軍羅斯福號航母戰鬥群曾經自巴士海峽附近進入南海，當時內地媒體曾經報道，該戰鬥群抵達我國南海中建島東南方約420公里處。而山東號航母戰鬥群亦正部署此海域，當時山東號是否曾與對方相遇呢？若將央視披露的事件套在此事例上，那麼延安號當日嚇阻的可能是美軍航母。奇怪的是，美國卻未見披露事件。

還記得去年初，白宮國家安全委員會發言人曾高調地批評解放軍在台海攔截美軍軍艦做法不專業及不安全，解放軍的攔截目的是欲讓美國飛機和船隻停止在區內出現，但美國堅持繼續按國際法在空中及海上自由航行。

山東號編隊以強硬手法逼退敵艦，對熱衷挑釁南海爭端的國家及軍隊都是一個警告。其實，央視高調報道事件，目的亦是讓境外艦隻知道中國式航母應戰方法，正如延安號官兵接受央視訪問時所說，「我們一定要保護山東號平安」，以當日延安號高速衝向敵艦，忠誠履行其航母編隊成員「帶刀護衞」的角色，似乎抱着犧牲己艦保護山東號的打算，這種手法對境外艦隻確有威懾力，打着自由航行口號來撩事鬥非的外艦，自要好好掂量一番。