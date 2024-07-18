正論：西九乾塘賣家當　管理無能惹的禍

一如所料，在西九文化區管理層大聲喊窮、催促港府批准西九賣地套現足足一年後，港府終於扮作勉為其難點頭應允。一場互扯貓尾的大戲，其實早有劇本，納稅人見怪不怪。問題是，香港樓市逆轉，賣地流標頻頻，加上管理層庸碌無能，西九淪為地產項目後，一旦再次將錢使清光，又要如何續命？

香港向來是文化沙漠，偏偏前朝曾蔭權爵士好大喜功，硬要大興土木，起一個所謂的世界級文化區。結果遷延多年、超支不斷、醜聞迭起後，西九近年終於陸續落成並局部開放。可惜入場率一直不如預期，藏品更被評為物非所值，不旋踵又鬧起財困。管理層去年已擺出冇米落鑊的姿態，聲稱政府於2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，將於明年中耗盡，促港府容許將部分西九業權由「只租不賣」改為容許出售，最遲8月便要拍板。

港府這一年來亦交足戲，擺出愛理不理的模樣，聲言做好財政規劃是西九文化區的責任，拉鋸至接近8月的死線，昨日雙方一起會見傳媒，施施然宣布行政會議建議政府有條件同意，允許西九管理局改為出售西九第二區住宅區項目，並保留全部收益解決財務問題。西九賣地涉及的總樓面面積上限維持約17萬平方米不變，必須符合四項條件，包括每項住宅項目的招標時間表要獲發展局同意、諮詢當局底價釐定機制、開設獨立指定銀行帳戶存放相關收益以便監察等。

西九管理層求仁得仁，港府又不用真金白銀從庫房掏錢給西九續命，表面上皆大歡喜，但實際上西九的根本問題並無解決，即無法提高收益，無法增強文化氛圍，遑論自負盈虧，現在由大白象工程淪為地產項目，猶如數碼港的翻版。更令人擔心的是，西九目前只餘下52億元資金，明年中便會耗盡，除了說明西九一年營運開支達到數十億元之巨，更意味西九隨時因為急於套現而需賤價賣地。

目前地產市道低迷，樓市跌跌不休，新盤愈賣愈平，二手樓價更跌至撤辣前水平，就連港府在經過去年6幅地皮流標的慘痛教訓後，今年第一季也罕有地不賣地，為12年來首次。儘管第二季推出沙田小瀝源一幅住宅用地拍賣，並在昨日成功拍出，但僅以6.19億元成交，每呎樓面地價僅3,952元，較兩年前同區地皮呎價8,802元，「腰斬」55%。西九地皮當然較值錢，惟市道不景，估計在短期內亦難以賣到好價錢，港府和西九管理層預料賣地所得能為西九續命10年，恐怕是過分樂觀。

說到底，西九文化區大而無當，淪為財政黑洞，跟港府和西九管理層庸碌無能脫不了關係。香港一向是金錢掛帥之地，毫無文化底蘊可言，連政府也是熱衷炒地，對發展文化產業是門外漢，先天已經不足，西九又如何成為世界一流的文化區？至於管理層多年來不斷換人，一片混亂，更是後天失調，注定失敗。這些高層個個年薪數百萬元，到頭來只知變賣家當度日，實應減薪以謝天下。