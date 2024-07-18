世界視線：特朗普對付中國　比拜登更多手段

美國朝野上下似乎已經有共識，共識是中國為「讓美國再次偉大」的最大阻礙，亦是美國霸權的最大威脅。民主黨和共和黨一樣，拜登與特朗普也沒有差別。差別只是手法不同，對付中國的步驟有異。不過，拜登代表的似是先打垮俄羅斯，然後對付中國。特朗普更重視中國的威脅，寧與普京暫時免戰，先要解決中國，也可說是先對付最大威脅的中國，然後收拾俄羅斯。

至於有說，特朗普的商人取向，對中國對俄羅斯都可用金錢替代政治對立，這只是看到特朗普的商人表象。他當然賺錢為上，但對付中國亦可取悅反華的利益集團，對華政策的反覆轉變亦是牟取暴利的途徑。他可用總統與政府的公權力禆益任何集團來圖利。大原則反華不變，枝節政策主張再隨時轉變，符合他個人的投機性格。在反華大前提下作政策投機，既得罪不了金主，且可招搖撞騙，有利華爾街金融寡頭的興風作浪。

特朗普的右派支持者並不講求政治忠誠，更多是政治投機者和愚蠢無知的白人種族主義者。特朗普有足夠的能力來駕馭、利用他們。從他中槍後的選情一面倒形勢來看，美國選民與政治比起台灣陳水扁遇刺之後的反應，更缺乏理智，更無大局觀念，輕易地被媒體帶引。社會上甚至有要求發起內戰支持特朗普執政，一如上次選舉特朗普落選時首都暴動的聲勢。

美國的政治體制、文化與選民的素質還不符民主自由原則的要求。這樣的制度文化正好被特朗普與其背後的勢力和金主利用，目標是「讓美國再次偉大」的霸權主義的振興。反華是根本，特朗普在這方面的演出勝於拜登。拜登背後金主與支持特朗普的金主基本上政治取向相同，只是具體利益誰屬有不同。拜登演出不成，便當然可換上特朗普，後者在大選中的大勝已無懸念。

國際社會與中國要看清楚的是美國即使特朗普上台，對付中國仍是戰略上重中之重，且會比拜登時期更為偏重和突出。寧可犧牲烏克蘭，暫時放過俄羅斯，也會首先對付中國。欺騙的手法可以層出不窮，原則與目的卻一樣，就是怎樣最快地打擊中國，使之無法對美國霸權復振有威脅。特朗普應比拜登更為成功。拜登之後，美國兩黨精英會聚集於特朗普政權，一致對付中國。這才是今天國際的現實政治。

研究院院長 陳文鴻