娛圈單打：同係偷食唔同命 一個力保一個雪

緋聞沸沸揚揚傳咗老半日，丘亞葵同龍婷呢對緋聞男女終於諗到點解畫。除咗男方主動劃清界線，揚言大家只係朋友Hello Kiss，女方亦獲TVB力撐，聲稱二人並無親密舉動，只係相片拍攝角度問題啫。喂，你信唔信呀？

嗱，網民顯然唔收貨。有網民話：「TVB係咪當觀眾傻？」又有網民留言：「淨係聽過Hello Kitty，冇聽過Hello Kiss」，更有網民戲稱為「何生何太2.0」！

老實講，兩個夾埋過百歲，男歡女愛又有乜嘢出奇，只係男方已婚，龍婷形象或多或少受損。之但係，小龍女真係好叻女。佢本身係瀋陽人，移居香港後在旺角街頭賣唱，因為唱腔激似鄧麗君，嬌聲嗲氣又夠圓滑，好快闖出名堂。其後參加央視《星光大道》獲2019年度總冠軍，仲登上央視春晚，威過威士忌！之後再下一城挑戰《中年好聲音》，儘管三甲不入，但打響知名度，繼而舉行個人演唱會，財源滾滾。

佢仲好識做人，TVB高層生日人到禮到，經常笑面迎人，無怪乎今次爆出不倫緋聞，大台不但冇詐型，仲發聲明支持到底！同人唔同命，另一「中一生」曹敏寶就冇咁好彩嘞，佢同人夫梁浩銓驚傳撻着，即使雙方矢口否認，一樣雙雙被丟入雪櫃！所以呢，識做人好過識唱歌就係咁解！

按目前形勢，只要傳媒冇繼續爆料，呢段緋聞應該不了了之。之不過，龍婷被認定係犀利女人，甚至被網民質疑靠男人上位，肯定水洗不清。至於TVB盲撐愛將，把尺唔係一視同仁，公信力仲剩番幾多，你話呢？