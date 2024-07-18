中美之爭是不可解脫的，不是美國霸權主義衰亡，便是中國復興無望，中間沒有妥協之路。因此，面對美國的霸凌，中國不能不加以防備，不能麻木，也不能有所鬆懈。戰爭即使不會即時展開，也不是不可能發生，特別是美國大有可能用台灣問題推動代理人之戰，一如烏克蘭。

烏克蘭不同台灣，台灣是海島，攻守關鍵是海空，不是陸戰，但美國亦會如在烏克蘭誘使北京先開戰。為了國家統一，北京不退讓，但武統以外，封鎖台灣更為可行。一旦美國製造政治危機，中國要干預防止台獨，最大效用方法是用軍事封鎖台灣的經濟外貿、外運，將之完全孤立，台獨投降。是困而不攻，台灣機艦出闖便加以阻截，用海空的遭遇戰來破壞台灣任何解困軍事行動，但避免轟炸台灣土地，封鎖範圍要比較大，包括台灣周邊的國際航道，以國內戰爭為名，只容許友好國家機艦通過，外阻美日韓，以此內困台獨，且用禁制航道來打擊日韓，把美國製造的台獨危機借勢來對付支持台獨的日韓，更根本地清理東亞支援台獨的外力。中國表現的是不惜一戰，但可不打便不打，只要美日韓退縮。美國欲製造代理人戰爭，中國便趁之時機未熟威脅一戰，且用航道與戰爭的風險警告日韓，先發制人地威脅斷日韓外貿和能源通道，施加壓力，讓它們退縮。

要警告台獨日韓。這樣內外封鎖的威脅可預告天下，讓日韓朝野知道，引起它們恐慌，從而破壞它們跟從美國對付中國的決心。內外封鎖之策是在危機時才用，但預早宣揚這樣的戰略便是打心理戰，威嚇日韓、台獨。戰爭的最有效攻勢是以心理戰打破敵人的決戰信心。日韓都是依賴外貿，斷了它們主要的國際通道，足以嚇服它們。日韓害怕，美國便難獨力在台灣啟動代理人之戰，即使拉上澳洲和部分北約勢力，在東亞是不可能與中國對決的。

用內外封鎖之策，重點是威嚇，不是實際戰爭，是北京與美國及其附庸的台獨、日韓的鬥爭。台灣人民受到的連帶傷害還屬有限，不涉傷亡。台灣人民更可靜觀其變，再作選擇是跟從台獨被北京封鎖，抑或是揭竿起義，推倒台獨政權。即使不少人棄台赴美，也就省卻武統帶來的破壞與損失。

心理戰便應現在開始，更可減少矛盾與衝突的演變風險。