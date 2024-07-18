1984年出生的美國俄亥俄州聯邦參議員萬斯，成為特朗普提名的副總統參選人。他接受媒體訪問時表示，中國是對美國最大的威脅，他支持特朗普盡快結束俄烏戰爭，目的是為了讓美國能夠專注對付中國，因為中國對美國而言，才是真正的問題。萬斯是特朗普挑選的「副手」，世人完全可以認定，他的這番話是傳達了特朗普的心聲，是特朗普今後對華政策的主旨。

視中國為最大威脅和對手——美國的主要戰略和外交政策，這些年一直圍繞着這個「中心問題」而展開。拜登政府已經不遺餘力地推動了3年多，包括美國挑起、支持俄烏之戰打垮俄羅斯，也為這個布局；現在，特朗普要在總體戰略上繼承拜登，基本上是「拜規特隨」。只不過，拜登是妄想在打垮俄羅斯的基礎上集中力量對付中國，特朗普則是想通過盡快叫停俄烏戰爭「專注」對付中國。

特氏比拜登「聰明」的是，他看到俄羅斯絕無可能被打垮，看到美國支持烏克蘭是大大蝕本，是無底洞，甚至嚴重消耗美國。從「美國第一」考慮，必須叫停；從「對付中國」考慮，不能讓美國「因其他事務分心」，必須叫停。

在視中國為最大威脅、打垮遏制方面，特朗普和拜登是一致的，是互相繼承的。特朗普在任時，首先發起了對華貿易戰、科技戰、高端製造業戰；拜登上台後，沿着特朗普的思路和做法，擴大和調整了對華戰略，在政治、經濟、外交、軍事方面全方位展開，挑起俄烏戰爭，並妄圖把台灣問題「烏克蘭化」，糾集各方盟友，在印太戰略框架下，大搞「北約東擴」及「亞洲版」威脅中國，極限施壓。然而，拜登政府的瘋狂打壓擴張，未有一個成功，反而蒙受損失，陷入困境，狼狽不堪，進退維谷。

特朗普一看不行，就想解困，改變拜登的「愚蠢做法」，但是對他和拜登相同的遏華戰略，還是要延續推行。這是美國骨子裏的東西，無可改變。