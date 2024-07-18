中國上半年經濟增長5%，其中第一季度增長5.3%，第二季度增長4.7%，被外界形容為低於預期，反映經濟有下行壓力，西方輿論更是一面倒唱衰。實際上，中國經濟正處於調整轉型階段，出現反覆不足為奇，單看GDP數據沒有太大意義，關鍵在於保持定力，排除外部干擾，繼續推動戰略產業轉型升級，繼續拓展美西方之外的貿易空間。中共第二十屆三中全會對進一步推動全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，正是基於這種考慮。

當然，外部環境愈來愈複雜也是不可否認的事實。在地緣政治愈趨緊張、貿易保護主義盛行之下，美國不擇手段遏制打壓，加上歐日等國助紂為虐，難免給中國經濟尤其是出口帶來沉重壓力。一旦特朗普再度上台，壓力必然更大，環境更惡劣，前景更不可預測，相信中方對此已有充分的心理準備和應對措施。這些年中國一方面全力推動產業轉型，一方面積極布局全球，對美國出口比重逐年下降，對新興市場出口份額持續增加，說明已經取得具體成效。

最重要的是，中國出口具有明顯的競爭優勢，既是因為產業鏈和供應鏈配套完整，更是因為出口商品結構升級。美國企圖與中國脫鈎，卻無法強迫全世界跟隨，東盟與中國的貿易量固然持續增加，中東、南美及非洲國家與中國的貿易關係也日益緊密，美國的挑撥離間注定無法得逞。道理很簡單，美國一向口惠實不至，加上本身經濟實力不斷下降，無法為其他國家提供實際好處，除了其附庸國，誰還願意選邊站隊？

事實上，美國本身也離不開中國，若失去中國供應鏈，很多產品根本找不到其他來源，連美軍也嚴重依賴中國產品和零件。這正是美國政客不斷強調無意脫鈎的主因，如果可以的話，他們早就脫鈎了。

不管怎麼說，即使上半年中國經濟表現反覆，增幅還是明顯高於美國、歐盟和日本等主要經濟體，這是不爭的事實。有些人總是喜歡拿中美GDP來比較，認為近年雙方距離正不斷拉大，中國很難追得上，甚至永遠也追不上。其實這種比較根本沒有意義，美國經濟脫實向虛，GDP充滿水分，更有造假的嫌疑，而中國則是以實業為先，金融為輔，不搞脫實向虛那一套。誰的基礎更穩固，更能持續發展，答案不是很明顯嗎？