經歷行刺事件後，美國共和黨總統候選人特朗普聲勢大振，民主黨內要求現任總統拜登退選的聲音愈喊愈響。拜老頭不甘不忿，日前公開表示，自己雖然年邁，但只比特朗普大3歲，自問智慧、反應仍十分敏銳。

單憑拜登這一番話，就可見他的智慧並不敏銳，本來想為自己辯解，反倒愈描愈黑。特朗普當日遇刺後，表現不驚不怖，還能握拳舉手，鼓舞支持者的士氣，這種反應莫說是年過70歲的老人家，就算是四、五十歲、年富力強之人，也未必能夠做到。正是憑這些鏡頭，讓美國選民覺得拜登與特朗普表面上只差3年，實際上卻像是相差30甚至40年。拜老頭不明白真正的弱項所在，自己是「崩口人」，偏要挑崩口碗來談論，此舉猶如是自取滅亡。

這當兒堪稱是危急存亡之秋，拜登好應該退位讓賢，讓黨內推選出其他總統候選人，或許還能有一線生機。依據早前的民調顯示，假如前國務卿希拉妮跟現任副總統賀錦麗搭檔，支持度會略勝於特朗普。當然，這只是行刺事件發生前的民調結果，時至今日，民意有否逆轉則尚未可知。

若然行刺特朗普一事，是在總統競選前的一個月發生，這位前白宮主人是贏定了，但如今距離正式選舉還有約4個月。隨着日子推移，特朗普的英雄形象或會輕微褪色，畢竟民眾是善忘的。因此，民主黨不必氣餒，拜登則更不應戀棧權位，大可以立刻在黨內選賢與能，全面部署新戰略，再放手跟特朗普一搏。

要應付特朗普，最好的辦法就是以靜制動，當他意氣風發、得意忘形之際，便很容易說錯或做錯事，到時民主黨候選人再乘隙進擊，未必不能扳回失地。