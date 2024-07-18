特朗普大難不死聲勢暴增後，不旋踵宣布由年紀僅有他一半大的俄亥俄州參議員萬斯出任副手！背後的考量究竟是甚麼？又將為他帶來甚麼轉變？

從政至今不過兩年的萬斯，當年痛罵特朗普是「美國的希特拉」，還口不擇言地批評特朗普是「憤世嫉俗的混蛋」與「白癡」，對特朗普的不屑與輕蔑可想而知。但就是這個萬斯，2022年為了參選決定向特朗普道歉，結果擊敗了民主黨的對手，就此搖身一變，成為特朗普的鐵粉。

曾在硅谷創投公司服務的萬斯，擁有加州的人脈，而加州雖然是民主黨鐵票區，今年卻出現鬆動，科技巨子紛紛倒向特朗普，選擇萬斯有機會讓加州由藍轉紅。而萬斯的藍領出身背景，也在「鐵銹帶」獲得認同，可以把上次選舉中流失的支持者召喚歸隊。

另一方面，萬斯曾公開反對提供烏克蘭600億美元軍援，認為這會阻礙美國對台灣的援助。在萬斯的構想中，美國應該迅速解決烏克蘭問題，而將重心放在亞洲對抗中國。這一點和特朗普的戰略思維高度契合，也是美國的主流意識。所以特朗普選擇萬斯，顯然是仔細評估選票得失後的結果，絕非一時興起的腦充血。

但選擇了萬斯就代表特朗普一旦當選，就會立刻結束烏克蘭戰爭，全力打擊中國大陸，並大力支援台灣嗎？答案恐怕是不見得。

特朗普是標準的商人，承諾兌現與否對他來說根本不重要，端看是否對他有利而定，何況他沒有連任壓力，更可肆無忌憚地自由揮灑。而萬斯的從政過程說明，他也是個隨時能夠變形的政治動物，只要情勢丕變，就算食言而肥也甘之如飴。總之，這一對尋血獵犬的組合，未來只會讓美國政治更加暴衝，無論是烏克蘭還是台灣，前景都充滿變數。