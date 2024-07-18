早前接任歐盟輪值主席國的匈牙利，該國總理歐爾班一向以右翼民粹意識形態著稱，一早就提出「讓歐洲再次偉大」的官方口號。這個明顯模仿美國前總統特朗普的標語，確實是歐爾班對於歐洲的「美好期盼」。為了實現這一目標，他6月底已經聯合奧地利及捷克的右翼政黨，宣布成立全新的黨團「歐洲愛國者」。

按照歐盟規定，任何黨團必須在議會中擁有至少23名議員且至少分屬於7個不同的成員國，才能成為有效組織。歐爾班組建「愛國者」黨團的消息一出，很快就得到各國多個極右政黨的響應，不到一個星期的時間就滿足了參政議政的條件，當中包括現任荷蘭執政黨自由黨和意大利聯盟黨，甚至連法國政客瑪琳勒龐的「國民聯盟」也加入成為愛國者黨的一員。

愛國者黨最終在歐洲議會獲得84個席位，取代了由意大利總理梅洛妮領導的另一極右翼黨團「歐洲保守派和改革主義者」，躍居全歐第三大黨。無獨有偶，德國的極右翼政黨另類選擇黨在另一邊廂也宣布將成立歐洲第三個極右黨團，其成員包括一些意識形態更加激進、在議會中更邊緣化的政黨。

無論是吸收原有極右黨團的愛國者黨，還是四處找尋盟友的另類選擇黨，都反映歐洲極右勢力正自發性大洗牌，意圖整合歐盟的各大極右翼力量，以便在歐盟事務中爭取更大的話語權，對抗在歐洲政治版圖上牢牢把持着主導地位的中間派。

當然，即使同為極右翼，政黨之間也不乏意識形態衝突。思想愈激進，與盟友的分歧就愈大。這種競爭關係無疑為中間派和左翼分化極右政團提供了空間。極右勢力能否跨越彼此的差異，對歐盟未來政策起到實際影響，目前來看依然是未知之數。