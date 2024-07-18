特朗普遇刺後，支持佢嘅氣氛高漲。共和黨周一喺威斯康辛州密爾沃基市召開全國代表大會，受到英雄式歡迎，在會上獲得足夠嘅黨代表人票數，正式獲提名為共和黨總統候選人。「當人強盛，山河可拔」，特朗普遇刺時右耳流血、高舉拳頭猛喊三次「戰鬥」的硬漢形象，可謂一夜揚名世界。事實上，面對拜登被迫退選的形勢下，本已取得選情優勢的特朗普，如今氣魄更盛，根據最新民調顯示佢勝算壓一，11月初的總統大選應該只係走流程，特朗普勝算在握！

大會同時通過特朗普選擇的副手、39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯為副總統候選人。這位被拜登批評為特朗普「複製品」的萬斯，過往靠創科投資致富，2016年出版回憶錄《絕望者之歌》，分享他在貧窮小鎮長大的經歷，講述如何從白人勞工階級向上爬。此書一度登上暢銷書榜，非常勵志，相信隨着佢日漸曝光，會再熱賣。

萬斯過往曾狠批特朗普是「騙子」、「美國的希特拉」，2022年宣布代表共和黨角逐俄亥俄州聯邦參議員後，對特朗普嘅態度才來個大拐彎，不但收回對特朗普的批評，更成為特朗普「讓美國再次偉大」主張的最激進捍衞者。在獲確認為共和黨副總統候選人後，佢形容中國係美國「最大威脅」。今年2月，萬斯於慕尼黑安全會議上宣傳特朗普的「美國優先」外交政策，表示歐洲國家應該在軍事防禦方面承擔更多責任，讓美國可將資源轉向亞洲應對中國，論調同特朗普嘴形完全脗合。特朗普深知萬斯可助其拿下以工業為主的中西部關鍵州份如賓夕凡尼亞州、俄亥俄州等地的工人及農民選票，畢竟佢來自草根，對工人有一定號召力。政客總有多副面孔，隨時糾正也是成功之道吧！