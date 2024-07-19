以往戰爭批評的是唯武器論，今天應批評唯先進科技論。核武以外，追求的是高科技支援的大威力、精準和靈活調動自主調整者。但高科技產生的高效果同時依賴高成本投入，愈是精確、高效能，愈是高成本。無論導彈、戰機、核航母等，每項成本都數以10億美元計。

但一如核武器，由於破壞力大，各國都相互制約，應用的機會少，多作威嚇。一旦使用，被毀的風險大，損失嚴重，甚至維修成本亦高。因此，購置的數目有限，也盡可能少用作實戰，實用性不大。例如數億或10億美元的戰機被擊落的損失，數倍以上大於傳統的戰機。實戰中並不是比賽性的單機較量，而是各種武器都可同時使用，戰機也有在機場未起飛便被炸毀的風險，從生產、維修和重置的成本效益而言，往往是性價比低下，新型戰艦、裝甲車情況亦一樣。

二次大戰及其後一些局部戰爭，都證明科技先進武器的優勢。韓戰裏解放軍的士氣可擋炮火於一時，卻承受不了瘋狂的空襲。越戰裏美軍敗的主要是政治。可是在烏克蘭戰爭，烏軍以弱勢可與俄軍爭持，且善用無人機、無人艇對俄軍打擊頗大，差不多完全摧毀了俄國的北海艦隊。

在紅海航道戰爭中，胡塞武裝（即也門叛軍青年運動）更創造性利用成本低、威力有限、精準不足的導彈、無人機、無人艇，成功打敗英、美艦隊的護航，嚇走美國航母。而真主黨等亦可用龐大數目的低成本、低技術無人機、導彈群襲以色列，突破其先進的防空系統。低科技、低成本武器可以抗衡最先進的武器系統，當然，這已經不是韓戰、越戰的科技與武器水平，但亦顯示單方面追求武器系統先進、不顧成本的問題。

現時不對稱戰爭有諸多限制。烏克蘭戰爭是一場有所約束的戰事，對先進大威力武器使用有所限制，但還是傳統的現代戰爭。巴勒斯坦之戰是典型的不對稱戰爭，以色列的先進軍力，加上美國的支持，亦對當地非政府武裝勢力的攻擊無可奈何，後者配備次先進武器進行人民戰爭。戰術靈活，不怕死傷，以無人艇便可攻擊造價昂貴的軍艦。無人艇，一如無人機，可以千百出擊，防不勝防，成本低，可大量生產。美國有多少航母、神盾戰艦可供作戰損毀？現代戰爭後勤要求同樣成本高昂，且維修能力有限，怎樣與使用低成本多批量武器的人民戰爭對抗？