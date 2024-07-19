特朗普最近表示，台灣向美國交付的防務保護費太少，台灣行政院長卓榮泰就立刻腿軟，表示要多交保護費。特朗普、卓榮泰「一唱一和」，揭示了美台關係的某些本質。台灣當局給美國當走狗，還要自掏腰包讓美國保護自己。台灣當局給美國當走狗的目的，是「倚美謀獨」，搞分裂，知道風險極大，就要尋求美國保護。美國拿台灣當棋子，照道理應該「護狗有責」、「無償護狗」，卻向台灣索取保護費，山姆大叔實在太「着數」了。

特朗普與卓榮泰的「一唱一和」是這樣的——特朗普說，台灣拿走了美國100%的晶片生意，極其富有，卻沒給美方任何東西。他認為，台灣應向美國支付防衞保護費。卓榮泰說，台灣願意付出更多責任以防衞自己、保障安全；台灣已經穩定加強國防預算，恢復義務役役期，強化社會韌性，展現國際一分子的責任。

特朗普以商人的口脗和美國晶片生意說事，切入讓台灣向美國交保護費的問題，並說「這和保險公司沒甚麼不同」。在特朗普眼裏，美台關係、利用被利用、保護被保護就是一盤生意，他認為到目前，美國蝕本了。那麼，一直以來，美台的「保護費」交易是甚麼呢？主要是台灣向美國大量購武和一些經貿往來，美方會迫使台灣開放一些不願意開放甚至有害的產品市場。特朗普說的「台灣拿走了美國100%的晶片生意」，其實不盡然，因為美國也已誘騙台灣最大的、最賺錢的晶片企業遷廠美國。

山姆大叔正磨刀霍霍，準備慢慢劏。只是，特朗普代表的資本財團貪得無厭，他們覺得從台灣拿到的這點利益不夠塞牙縫，於是特朗普聲稱美國幹了蠢事，沒有得到任何東西。他還說，台灣距美國9,500英里，與大陸只相距68英里，為台灣提供防衞有實際困難。特朗普的這些「理由」，都是在準備向台灣獅子開大口。特朗普、卓榮泰「一唱一和」後，最會聞風而動的恐怕是美國軍火商，報價單上能多加兩個零也。