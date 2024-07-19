烏克蘭總統澤連斯基近日突然改變口風，宣稱正準備第二次和平峰會，俄羅斯代表應該出席。很奇怪吧？此前烏方一直拒絕與俄方接觸，第一次和平峰會堅持不讓俄羅斯出席，現在忽然轉軚，確實有點奇怪。但仔細想想就不難理解，眼看特朗普極可能再度當選美國總統，華府援烏政策隨時變卦，澤連斯基還不盡快尋找下台階，到了被拋棄的那一天，悔之晚矣。

特朗普早就說過，不贊成持續援助烏克蘭，上台後24小時就要結束戰爭。雖然是競選語言，不可全信，但他崇拜普京，不想與俄羅斯為敵，早已人盡皆知。所以，一旦他再度入主白宮，必然會大幅調整對俄政策，烏克蘭成為棄子一點也不奇怪。特朗普挑選的副總統候選人萬斯已經明言，美國將與俄羅斯及烏克蘭談判，以便盡快結束戰事，目的是讓美國能夠專注中國問題。澤連斯基聽到這番話，必然是心有戚戚焉，但又不敢駁嘴，只好自己尋找下台階。

可惜，尋找下台階並不容易，烏方提出的和談條件與俄方南轅北轍，除非其中一方讓步，否則不可能達成共識。叫俄羅斯退出佔領之地，無異於緣木求魚；叫烏克蘭接受領土被佔的事實，又心有不甘。怎麼辦？誰也解不開這個死結。澤連斯基最近似乎不再那麼意氣風發，連做戲的本能也大打折扣，顯然是進退兩難。

事實上，這場戰爭打了兩年多，烏克蘭固然支離破碎，美西方也已力竭。別看早前舉行的北約峰會高談闊論，承諾繼續援助烏克蘭，甚至開始提供F16戰機，其實明眼人都看得出，美西方早已力不從心，部分歐洲國家更是意興闌珊，北約峰會不過是裝腔作勢而已。作為歐盟輪值主席國，匈牙利總理歐爾班早前展開「和平之旅」，先後訪問烏克蘭、俄羅斯、中國和美國，其中美國一站主要就是接觸特朗普，即使未必達成具體成果，起碼表達了部分歐洲國家厭戰的意見。

特朗普當然樂見俄烏戰爭盡快結束，不僅僅是因為他從來不做賠本生意，也是因為他知道美國無法同時對付中俄兩個大國，收縮力量是唯一選擇。但問題是，美國拉攏北約及整個西方陣營也無法擊垮俄羅斯，對付中國就那麼容易嗎？70多年前中國面對美國為首的聯合國軍尚且不落下風，何況是今天，老美高估自己，低估別人，終將再次自嘗苦果。