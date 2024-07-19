拜登選情低迷，首場電視辯論已輸給特朗普，不料特氏險捱一槍後，連僅餘的翻盤希望也告幻滅。不管拜登如何嘴硬，隨着黨友施壓，金主凍結捐款，這位老人家已是獨木難支。他日前首次改變口風，表示若健康有問題便考慮退選，又傳出他私下問人「賀錦麗能否贏」；更湊巧的是，他「適時」第三次中新冠，會否以此作為退場藉口，就像當年董伯伯腳痛下台一樣，不妨拭目以待。

然則，換賀錦麗出選，民主黨就能扭轉劣勢嗎？答案是不能。副總統本來就沒有實權，而賀錦麗出任副總統至今表現乏善可陳，能力備受質疑，就連黨內的支持度也不高。何況美國表面上講平權，實際上比任何西方國家都要保守，立國至今二百多年，從未出過一個女總統。賀錦麗還是有色人種，在「白人至上」的美國社會，更難獲得主流支持。

對比特朗普的白人男性及英雄形象，賀錦麗十分弱勢，而且拜登實在昏庸，上台至今，沒有一項政策取得好成績，連帶賀錦麗以至整個民主黨也被拖累。尤其開啟俄烏之戰，延宕至第三個年頭，一樣無法將俄羅斯擊倒；對華的各項制裁亦不過「特規拜隨」，反而進一步證明美國無法跟中國脫鈎斷鏈。

美國政客經常強調，其民主體制最優越之處，就是選民能透過手中一票，將無能的領導人換掉，既然民主黨不行，就換共和黨上場。只是以特朗普睚眥必報的個性，一旦勝選，勢必對民主黨向其提出的司法訴訟作出大報復，遑論拜登還有一個問題多多的不肖子，要搵藉口追殺十分容易。拜登勢要在剩餘日子廣布地雷，亦要在法律上做好準備，確保自己和家人日後不被抄家。

以此觀之，白宮不見血的廝殺，跟清朝宮鬥劇並無二致。