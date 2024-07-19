台灣民進黨素來眼光不濟，在2020年美國總統競選之中，曾押重注於特朗普。當時大部分民進黨人都是「侵粉」，他們戴上共和黨的競選口罩，越洋使勁地替對方打氣。到頭來，特朗普卻連任失敗，由民主黨的拜登入主白宮。而更讓台灣綠營丟臉的，還不是「侵侵」當年敗選，而是他如今再度競選總統時，卻絲毫不顧念舊情，還要對寶島倒打一耙。

早前特朗普接受訪問談及台灣問題，言談間甚是不滿，他說台灣商人搶走了晶片製造的生意，現在寶島十分有錢，卻還要美國提供防務資助。這位前白宮主人生怕你不明白，他還打比喻說，台灣要美國幫忙防範中國大陸，就像付費買保險，要保障高風險，便該支付高額保費。特朗普認為，台灣是在檢美國的便宜，既想美軍保護，卻不肯承擔應有的代價。

特朗普一旦重掌白宮，台灣的日子肯定不好過，他當年如何對付中國華為公司，定然也會以同樣手段，對付寶島的晶片製造商台積電。至於台灣的國防開支，肯定要大量出血，華盛頓勢必會不停苛索，要寶島繳納巨額的防務保險金。

但你可別以為，只要交了大額保險費，有事時就一定獲得大額賠償。世界上有不少無良的保險公司，收錢時絕不手軟，到你索償時卻百般刁難，甚至會借故逃票。特朗普在訪問中強烈暗示，台灣海峽是在地球的另一端，與美國距離遙遠，而中國大陸要收回台灣的決心很大，一旦爆發戰爭，要美軍千里馳援，是不切實際的。

未知民進黨人聽明白了沒有，特朗普其實已經把話挑明，他開的就是一間無良保險公司，保險費你要交足，但如果想索償，那就甭談了。