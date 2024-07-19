特朗普遇刺前受訪談到台灣時說：「他們拿走了大約100%的晶片業務」、「台灣沒有給我們任何東西」，認為「台灣應該付給我們軍費」。訪問播出後在台灣炸了鍋，連股市都一度下挫超過300點。

對特朗普的說法，台灣民間有截然不同的反應；多數人自然忿忿不平，認為台灣已被迫吃了萊豬萊牛，花了大錢買武器卻沒收到東西，延長兵役一年，甚至將台積電搬到美國，特朗普卻認為台灣甚麼也沒做。而小部分人卻認為既然要求美國保護，那麼付一點「保護費」也是應當的。親綠的《自由時報》更以「承諾保衞台灣？特朗普：他們該付美國『軍費』」做標題，似乎期望民眾認為，只要付出特朗普所需的金額，美國就會將台灣視為北約盟國，出兵保衞台灣。

但就在同一篇報道中，特朗普其實講得很明白：「保衞地球另一端的小島」有實際困難。他提到，「台灣距離我們9,500英里，距離中國68英里」，中國其實可以直接炮轟台灣，「但現在他們不想這樣做，因為不想失去所有這些晶片工廠，那是習主席的掌上明珠」。顯然特朗普認為現階段台灣之所以沒有發生戰事，不是因為美國的保護，而是大陸根本不想動手；一旦大陸決定對台發動戰事，美國鞭長莫及，在實務上就難以阻止這場戰爭。也就是說，台灣某些人以為只要繳了保護費，特朗普就會保證台灣的安全，而實際上，特朗普只是認為台灣給的不夠多，但就算台灣給了，他也沒打算出兵介入台海紛爭，因為現實上就無法做到。

大陸當然不是為了晶片工廠才沒有炮轟台灣，但特氏點出了台海問題的關鍵，那就是至少現階段攻打台灣對大陸並非最佳選擇。台灣人真的應該認清局勢，別再自欺欺人，活在幻想之中了。