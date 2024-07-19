社署2001年有個生命教育廣告頗深入民心：喺一個灰暗嘅畫面，一個四眼男仔被滂沱大雨打喺面上，然後好灰心咁話「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」到咗第二日，四眼男仔喺球場問朋友：「你點知今日會好天㗎？」跟住朋友話：「唔知㗎，希望在明天吖嘛！」最後佢笑住瞓喺草地話「其實落雨又有乜好怕喎」，學識「生命滿希望，前路由我創」。呢個廣告好勵志，對年輕人而言，的確可以起到「寧欺白鬚公，莫欺少年窮」的啟示，因為年輕人有的是時間。

老朽忽然閃起呢個廣告，皆因知道81歲嘅美國總統拜登再次確診新冠肺炎，出現輕微病徵，佢確診後隨即乘搭專機「空軍一號」返回特拉華州，喺登機時向在場人士舉起拇指示意，於機上又向記者說自己感覺良好。然而，拜登嘅健康狀況和認知能力已備受質疑，如今面對「硬漢」特朗普，竟然又再次染上新冠，「唔通連個天都唔鍾意佢」？或者，從好嘅一面諗，係上天給予暗示：咪再死撐下去咯！後生仔就話「生命滿希望，前路由我創」啫，你今年11月20日就82歲，唔通還相信「老當益壯」？

拜登多番拒絕退選，本月16日受訪時表示除非佢出現一些健康狀況，醫生指出佢有問題，才會考慮退選。之不過，要求佢退選嘅呼聲日高，一名民主黨高級顧問17日透露拜登私下是願意傾聽的，不像佢公開般來得抗拒，佢近日開始由說賀錦麗不會贏，變成問：「你覺得賀錦麗能否贏？」其實退選又有乜好猶豫喎？形勢比人強，你都難贏，賀錦麗輸又有乜出奇？美國的前路可謂荊棘滿途，就讓「硬漢」去闖吧？你退一步，即使不至海闊天空，卻可以延年益壽，閒看花開花落，不過癮嗎？