正論：全球大死機　災難不遙遠

不少荷里活電影都有黑客入侵電腦系統的橋段，導致整個城市陷入癱瘓，犯罪分子為所欲為。現實中，雖然還未有如此戲劇性的一幕發生，但昨日微軟公司旗下的Windows操作系統在全球多地出現「死機」，美國三大航空公司因此緊急停飛，德國柏林機場一度無法運作，大型銀行和傳媒機構大受影響，就連香港也不能幸免，機場部分登機手續需改由人手辦理，引發不小混亂。

儘管各方皆強調事件不涉黑客攻擊，但牽一髮動全身，在全球政經商民以至軍事均極度倚賴電腦系統的今時今日，網絡保安敲響警鐘，已是彰彰明甚！

微軟（Microsoft）系統昨日在全球多地傳出服務故障的消息，多地機場、商戶、銀行、電視台、通訊公司等大規模受影響，香港也傳出災情。在社交網絡上，有Windows用戶發文指系統出現問題，電腦出現「藍屏故障」無法啟動。是次故障疑與網絡防毒軟件公司Crowdstrike的更新有關，Crowdstrike在其支援更新中聲稱，已確定全球Windows大規模故障背後的問題。微軟香港亦表示，發現第三方軟件平台更新影響Windows設備問題，預計解決方案很快就會發布。

Windows操作系統在全球擁有14億活躍用戶，由政府、公共機構、大小型企業以至個人都有使用，微軟有事等於全球有事，絕無誇張。今次忽然死機，牽連便極之廣泛。首當其衝是全球多間航空公司和機場，英媒指全球起碼有過千航班因此取消。

香港的國泰航空、香港快運等5間航空公司也受波及，需改由人手登記，機場擠滿旅客。不少人苦候兩、三小時也未能辦理登機手續，即使成功辦理，也未知何時可以登機，引來怨聲載道。此外，有連鎖日式超市死機，只接受八達通或現金付款。

儘管防毒軟件公司很快「承認責任」，多國政府亦強調事件不涉網絡安全或黑客攻擊，但電腦系統並非無堅不摧，反而弱不禁風，就連簡單的更新也會導致全球大死機，已足以證明電影橋段常見的城市癱瘓一幕，在現實中並非不可能。今次是微軟有事，誰能保證下次不是macOS或其他系統有事呢？

港府向來是資訊科技的門外漢，曾有主事官員連八達通也不懂使用，加上香港在黑暴前長期偏安，對網絡保安的重視程度嚴重不足。即使近年有所改善，早前港府更擬就保障關鍵基礎設施電腦系統立法，但別說有關建議姍姍來遲，就說由政府部門到公共機構再到商界企業，皆對如何保障電腦系統不甚了了。有商界代表明言，企業聘請網絡保安人員至少「逾百萬元起計」，恐中小企難以負擔。何況有關立法，主要針對遇事必須呈報，對如何有效防範網絡攻擊，始終着墨不多。

今年6月，機管局已出現一次大規模電腦系統故障，由於網絡系統出現異常，致使航班顯示屏無法更新，一度改由人手「白紙黑字」寫出航班資料，國際航空樞紐形象受損。港府例牌要求機管局交報告，豈料昨日又因為微軟出事而令本港機場出現混亂。若然有朝一日，連銀行交易系統、供電系統都相繼死機，後果必然是災難性，「世界末日」絕非危言聳聽。

事實上，香港在社會復常後，網絡罪案極之猖獗，黑客入侵企業和機構的電腦系統進行勒索屢見不鮮。由數碼港到港專再到消委會，以至大小商戶均成為黑客勒索目標，客戶個人資料被黑客在暗網公開，除了私隱蕩然無存，衍生其他罪案才是最大問題，絕對茲事體大。

調查顯示，近四分之三的本港受訪企業，在過去12個月內曾遇到最少一類網絡安全攻擊，按年飆升8%至歷來新高；執法部門亦指出，去年本港錄得37宗涉及企業系統被黑客入侵的案件，較前年的24宗急增。隨着網絡罪案不斷升級和專業化，香港遭受的攻擊肯定沒有最多、只有更多。

世界並不太平，罪案不僅在現實世界中活躍，在電腦和網絡世界同樣此起彼伏。港府擬就保障關鍵基礎設施電腦系統立法誠屬好事，但立法不等於一了百了，最重要是防患未然，做足周全應對準備，尤其政府部門和公共事業機構絕對不能鬆懈，有漏洞就要及早修補。須知全球經濟正面臨下行風險，中美角力亦令政治形勢波譎雲詭，多麼匪夷所思的事情也會發生，香港網絡保安向來「豆腐渣」，豈能不提高警惕！