產評：與華脫鈎回力鏢　美債趕客誰之過

美國兩任政府漠視世界和自身利益，將行之有效的全球化推倒，衝擊產業鏈與供應鏈，目的就是要推動中美脫鈎，圖藉此打壓中國崛起，鞏固美國霸權。可實際上，以中美經濟關係之密切，脫鈎實乃損人而不利己之舉。中國應對挑戰，除了全力提升綜合競爭力之外，減少對美國的依賴，也是必經的過程，減持美國政府發行的國家債券，追求多元化貨幣儲備，自然就成為自保之策。依賴發債度日的美國，既要對人發窮惡，又要人家搬錢給美國人花，豈有此道理？是要堅持搞脫鈎，變相為美債趕客，這道回力鏢將後患無窮！

最新數據顯示，中國仍然是美債的第二大海外持有人，惟今年以來大部分月份都在減持。同時，5月中國減持美債規模達24億美元，持倉降至接近今年3月觸及的2009年3月以來低位。

同樣在減持美債的，還有美債的海外第一大債主日本，5月是連續第二個月減持，一般估計與日本央行入市干預日圓匯價的行動有關。兩大海外債主都在減倉，若此趨勢持續，美債的市場需求必然會受到影響。

要知道，單是截至去年9月底止的財政年度，美國聯邦政府的財政赤字已升至接近1.7萬億美元，按年增加逾兩成；而截至去年10月底，美國聯邦政府債務規模已超過33.6萬億美元。過去10年，美國政府公共債務佔國內生產總值（GDP）顯著上升，市場對美國信用、償債能力不無疑慮，若非高息因素支持，美元難以維持相對強勢。美元資產需求若持續轉弱，影響美債需求，則這些年美國政府以發新債冚舊債的做法，早晚會出問題，對美國經濟固然是一個潛在致命傷，對以美元體系為主導的世界金融體系，伴隨的必然是一輪極端的動盪。

以目前美國對華政策來看，中美貿易的依存度不斷下降，兩強脫鈎之下，中國近年增持黃金，減持美債的動機，實在不難理解。自俄烏戰爭以來，美國肆意將美元「武器化」的做法，更令長期的國際儲備資產多元化配置趨勢，演變成明顯的去美元化需求，目的是減少對美元的過分依賴，控制信用風險的同時，亦防範突如其來的制裁風險。故見國際貿易，本幣結算、雙邊貨幣協議的做法愈趨普及，美元作為儲備貨幣地位的佔比趨降亦成常態。

美元的國際地位，當今沒有其他貨幣能挑戰，但這些年國際地位卻在趨降，導因不是來自別人，而是美國本身。全球化是美元霸權的根基，美國長期漠視自身發展和制度問題，缺乏改革，到遇上挑戰，竟主動試圖將全球化推倒重來，為世界製造事端和麻煩來彰顯美元的避險功能，鞏固美元在世界金融的主導地位，而對所奉行的自由貿易，則龍門任搬，大行保護主義，種種舉動，正不斷透支美元信用，最終自吃苦果，都是咎由自取。其他經濟體包括中國，面對這股逆流，只有認清世界大局變化，努力改革以提升自身競爭力，並把握新經濟興起帶來的機遇，積極參與重塑全球化價值鏈，共同構建互惠共贏的世界經濟新秩序。