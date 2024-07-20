娛圈單打：哥迷道德綁架　唐唐使鬼道歉

唉，諗唔到哥哥張國榮離世逾廿年，其另一半唐鶴德依然不得安寧，「哥迷」竟然要求佢守生寡，否則就係無情無義，簡直就係道德綁架，認真唔人道！

是咁的，有內地哥迷發布消息，指唐唐早已另結新歡，更偕新歡入住哥哥豪宅，兼疑似搵代母誕下兒子！由於圖文並茂，唐唐跟姓史男子在照片中舉止親密，又有唐唐攬抱小朋友嘅相，益發令消息似層層！

消息流傳一日後，內地哥迷情緒沸騰，痛批唐唐年年扮情深消費哥哥，其實早就心中無「哥」，好無良喎！飽受抨擊的唐唐，終於開腔澄清兼道歉，雖然冇否認已有新歡，但就強調跟對方係「沒有承諾的朋友關係」，並無搵代母生仔；又解釋已搬離哥哥舊居十多年，至今獨居，並就此引起不便，「向大家致以無比的歉意」。

嗚呀，哥哥都走咗咁耐啦，唐唐早就應該有自己生活，使鬼道歉咩。畢竟逝者已矣，在生的人還有漫漫長路要行，舊情留在心底就好，使乜搞到自己成個罪人咁款！再講，展開新生活唔等於忘記故人，哥迷又何苦對唐唐有咁高道德要求？難道今時今日仲要人立貞節牌坊，日日喊苦喊忽，先至叫做情深義重？

好彩，並唔係人人都蠻不講理，唔少網民都力撐唐唐，認為毋須道歉。講真嗰句，莫講話唐唐早已搬離昔日愛巢，就算真係同新歡住在舊地，又有乜嘢問題？既然層樓係哥哥留給愛人，唐唐想點都得，何況以哥哥嘅溫暖個性，在天之靈亦唔會希望獨留在世嘅另一半孤單。所以呢，嗰班情緒勒索嘅所謂哥迷可以休矣，唔好再為難在生嘅人啦！