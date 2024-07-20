做棋子悲哀，做美國的棋子更悲哀，除了任憑擺布勒索，隨時還會被拋棄。特朗普指摘台灣奪走美國所有晶片生意，應該支付保護費。民進黨當局不敢反駁，反而表示願意付出更多責任，「以防衞自己、保障安全」。這豈止是棋子，簡直就是奴才。傳統京劇《法門寺》裏面有一個情節，大太監劉瑾辦案時讓小太監賈桂坐下，賈桂的回答是：「甭坐了，奴才我站慣了。」民進黨當局不就是一群小太監嗎？他們不僅站慣了，而且跪慣了，根本挺不直腰桿。

最可悲的是，即使台灣願意付出更多保護費，也未必可以獲得保護。特朗普已說得很清楚，台灣距離美國9,500英里，距離大陸只有68英里，保護台灣不切實際。雖然特朗普是出了名的大嘴巴，經常胡言亂語，但這次倒是說了大實話，如果民進黨當局還聽不明白，只能怪自己愚笨。

其實，民進黨當局不是聽不明白，而是不敢面對現實。他們寧願相信拜登的空洞承諾，也不願相信特朗普難得的大實話，純屬鴕鳥心態作祟。如今拜登自身難保，又如何保護台灣？近年來美國國防部和智庫針對台海戰爭進行無數次兵棋推演，即使刻意低估解放軍實力，結果仍是以美軍慘敗居多，特朗普心知肚明，豈肯做這種賠本買賣。

說到底，特朗普是商人出身，沒有甚麼政治理想、信仰和主義，也沒有甚麼長遠規劃和全球格局，只有「美國優先」和眼前利益。他上次執政時不惜將美國由全球規則制訂者變成破壞者，也不惜發動貿易戰攪得周天寒徹，而且不只針對中國，盟友也不放過。一旦重返白宮，勢必又會掀起一片腥風血雨，他事先張揚將會對來自全球的進口產品徵收關稅，除了對中國產品徵收60%至100%的高額稅收，也會對歐洲及其他地區的產品徵收全面關稅，台灣自然也不能幸免。在其眼中，台灣既是棋子，更是籌碼，只要認為價錢合理，隨時會拿出來與中方交換。

當然，在交換之前，特朗普必然還會想方設法勒索台灣，務求榨乾最後一滴油水。這些年台灣不僅花費巨額金錢購買美國過時軍火，而且被迫接受美國「萊豬」，連台積電也在威逼利誘之下逐漸搬往美國，現在還被要求支付更多保護費。台灣之力有限，美國之欲無厭，這種日子怎麼過？沒辦法，誰叫你甘當奴才。