最近本港發生兩宗跟食安相關的事件，引起公眾側目。其一是消委會「農夫山泉」評級事件。該會原先將內地樽裝水品牌「農夫山泉」列為「天然礦泉水」，並引用歐盟標準進行評比，發現溴酸鹽含量達歐盟上限。事件在內地造成轟動，也對企業造成經濟損失。對方企硬向消委會發律師信，消委會隨即「痛改前非」，量身訂造「飲用天然水」新增分類項目，並將農夫山泉評為5星及致歉。

其二是食安中心就本地百年品牌廖孖記腐乳進行抽查，先後三次購入樣本檢測，當中兩次都發現「蠟樣芽孢桿菌」超標。廖孖記負責人曾表示不認同檢測結果，後來索性關門大吉。百年品牌一夕消失，教不少港人感到驚訝和惋惜。

兩宗食安事件接連發生，結果卻截然不同。消委會創立50年，長期為各類產品進行測試和評比，也得到消費者信賴。過去被測出品質有問題的產品，相關企業大都虛心接受結果，有些會回收或下架產品，有些則自行提供檢測報告自證清白，即使是大品牌大企業，消委會也是一視同仁，亦未聞有企業因此向消委會發律師信。今次事件，不少人認為消委會跪低，公信力盡失。日後被測出有問題的產品，大可效法農夫山泉做法，發封律師信便可能扭轉結果。

至於食安中心，一直被斥為把關不力，今次忽然神勇，咬住廖孖記不放，確實讓人「耳目一新」。有老顧客不認同食安中心所為，「話明腐乳，有個腐字，即係變咗質啦，係咪應該有另一個檢測標準？」公說公有理，婆說婆有理，惟廖孖記話執就執，亦證明這個老字號早已賺個盆滿缽滿。只要沒有拖糧走數，一切按足法律程序，外人也無話可說。只是食安中心的神勇，會否同樣應用在內地品牌呢？