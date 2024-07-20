美國總統拜登日前簽署「促進解決西藏──中國爭議法案」，不支持大陸「西藏自古以來就是中國一部分」的主張，要求大陸與達賴喇嘛或其代表直接對話。綠營媒體也跟着大做文章，認為美國爸爸又打臉了中國。

但在被問到對西藏問題的立場時，陸委會發言人梁文傑卻強調，現居在中國大陸的藏人，當然是歸陸委會管，「因為他就是大陸人」，在定位上，跟四川人或其他省份的人一樣。

民進黨若是認為美國的主張合理，那就應該將藏人相關事務一律歸外交部處理，甚至考慮與西藏流亡政府建交才對，但這樣的作法顯然違反台灣現行的憲法，而中華民國憲法可是主張西藏是中國領土的，所以接受美國「促進解決西藏──中國爭議法案」的立場，基本上也一樣違憲。

那麼民進黨的真正想法究竟是甚麼？其實民進黨根本就不在乎西藏獨立的問題，西藏獨立也可，不獨立也無所謂，對民進黨來說，那是「中國的事情」，和台灣根本無關！實際上民進黨壓根就不想要陸委會，因為有了全名是「大陸委員會」的陸委會，就表示台灣承認和大陸同屬一個中國，這對正統獨派而言豈能接受？只是由於怕裁撤陸委會會引發兩岸嚴重衝突與美方的關切，才一直按兵不動。

只是民進黨老是披着中華民國的外衣，卻搞着「台灣國」的勾當；明明主張台獨的賴清德，幹着中華民國的總統；骨子裏都流着獨派血液的邱垂正與梁文傑，卻擔任陸委會的正副主委，這種內心的扭曲與掙扎，一般人豈能想像？或許因為一直這樣心口不一，故民進黨人經常會有乖戾出格的言行，且邏輯經常混淆不清。再這樣下去，恐怕愈來愈多人會精神錯亂，幹出更離譜的事來！