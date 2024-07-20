美國總統拜登在首場電視辯論中的「災難級」表現震驚全球，再加上前總統特朗普突遭槍襲，令11月的大選結果幾乎已沒有懸念。面對即將到來的「特朗普2.0」時代，大部分國家的共識是特朗普很有可能拉俄打中，他重新上台之日，就是俄羅斯翻身之時。

外界之所以這麼分析，是因為特朗普和俄羅斯總統普京一向關係良好。特朗普陣營早前也已放風，指特朗普準備直接與普京對話，以結束俄烏戰爭，讓美國能夠集中精力對付中國。特朗普二次執政後無疑會加大力度圍堵中國，問題是：美俄兩國可以順利踏入蜜月期麼？

客觀而言，俄烏戰爭打了兩年多，兩邊陣營皆已付出沉重代價，恐怕不是一踩煞車就能立即停下來。以俄羅斯為例，在戰事中死亡的士兵，沒有十萬也有數萬人，受傷更是不計其數，若俄國得不到巨大的領土回報，普京很難給國民一個交代。而按照俄羅斯的談判條件，烏克蘭必須承認目前俄國佔據的領土為俄國擁有，這一點烏國肯定無法答允。

當然，美國是支援烏克蘭的最大國家，如果特朗普宣布停止援助，烏國將無法繼續戰爭，最終不得不屈服。但特朗普此舉會令美國在國際上的形象大損，這個後果不是特朗普能夠承擔得起的。

近年多項民調皆顯示，中國已成為美國人心目中最大的敵人，不過俄羅斯仍然排第二位，反映美國國內的反俄勢力還是很強大。特朗普如果執意與俄羅斯和好，也會激怒國內民眾。特朗普是聰明人，他權衡利弊後，斷不會不顧自身利益，一意孤行和傳統對手俄羅斯及普京搞好關係。所以我的看法是，即便特朗普成為總統，面對國內外巨大的壓力，在短期內仍會和普京保持一定的距離。