正論：租務是非待釐清　郵輪碼頭確冷清

耗費82億元興建、啟用逾10年的啟德郵輪碼頭一直人流冷清，猶如死城，最近更因為香港郵輪及遊艇業協會遷冊到新加坡，港府再次被轟推動郵輪旅業不力。儘管該會其後被揭拖欠郵輪碼頭營運商租金，目前正陷入法律訴訟及被踢離場，但無可否認的是，這個「十大基建」之一的郵輪碼頭大而無當，已淪為特區政府好大喜功、眼高手低的明證。

6月至8月向來是黃金暑假檔期，啟德郵輪碼頭反而一片死寂，是今年最少郵輪抵港的3個月。今個暑假只得兩艘郵輪訪港，新加坡則由7月19日至8月30日，有多達21艘郵輪抵達。若以未來3個月的數字比較，郵輪停泊新加坡的數量更比香港多出74.4%。有比較有傷害，香港再次敗給新加坡。

其實，今年3月郵輪碼頭看似有所起色，有4艘國際郵輪同時停靠，高官隨即沾沾自喜吹噓香港在郵輪旅遊方面有吸引力，詎料好景只是曇花一現，如今又打回原形。不管是閒日還是假日，郵輪碼頭都是人流欠奉，登船大堂關閉，烏燈黑火，商舖十室九空，只有部分扶手電梯仍在運作。有慕名來參觀的內地旅客直言郵輪碼頭予人荒涼之感，浪費了絕美海景，暴殄天物；也有市民貪其「夠靜」才特地前來「放空」，坦言碼頭開業至今都是「靜英英」，早已見怪不怪。港府所謂的有致力推動郵輪旅遊，香港有吸引力和競爭力，究竟當中存在多少水分，不問可知。

大家不善忘的話，必定記得去年暑假曾有國際郵輪抵港，卻因為碼頭交通配套不足，導致旅客在酷熱天氣下大排長龍，怨聲載道。有見輿論猛批，港府慌忙補鑊，為其後抵港的郵輪提供接駁巴士，並要求的士入內接客，但積極只是一時，很快又回復惰性，文體旅局局長楊潤雄甚至將「波」拋給碼頭營運商了事，揚言不可能長久提供接駁交通，要營運商自行想辦法。

在商言商，營運商當然有責任「搞旺個場」，但不能否認的是，啟德郵輪碼頭不可能單憑營運商一己之力，便做到有聲有色，港府必須積極推動參與。啟德屬於新區，規劃配套並未完善，單是接駁至住宅區的交通工具已很欠缺，當初承諾興建的輕軌又走數，遑論位處其中的郵輪碼頭。冇交通冇人流，冇生意冇人氣，郵輪減少訪港，益發陷入惡性循環。

說來實在令人嘆息。當初曾蔭權爵士大興土木推出十大基建，郵輪碼頭是其中之一，其後歷屆特區政府皆大言炎炎要推動郵輪旅業發展，擺出雄心壯志模樣，但無一不是光說不練，說多做少。另一十大基建西九文化中心，起碼獲中央支持建了個香港故宮文化博物館，港府不可能任其自生自滅，但郵輪碼頭卻沒有這般好彩。有議員曾當面狠批楊潤雄上任以來「郵輪碼頭做得非常差，感到十分失望」，惟做又三十六，唔做又三十六，高官根本不用問責，自然無決心搞好碼頭幹出成績來。

港府無能，啟德郵輪碼頭淪為大白象工程，由「Day1」已經注定。香港旅遊業日暮途窮，說到底是人的問題。