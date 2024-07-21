現在來看，若特朗普再當選美國總統，歐洲會很不高興。

2017年特朗普初任總統時，就對歐盟、北約猛算「經濟帳」，認為歐洲多年來拿美國當傻瓜，佔盡便宜，要求北約增加軍費、增強「自我保護」能力，不能老讓美國承擔巨額開支。特朗普那時還威脅，北約諸國不把軍費開支達到國內生產總值（GDP）的2%，美國就會退出北約。對於特朗普的「無理和傲慢」要求，北約、歐盟諸公大多牴觸，有的敢怒不敢言。

特朗普之所以嚇住北約、歐盟，是因為他們害怕美國一旦退出北約不管他們，北極熊就會乘機而來。特朗普下台後，拜登挑唆打響俄烏戰爭，給歐洲看到可以打垮俄羅斯的假象，故積極參與。去年發布的北約軍費開支總額為1.1萬億美元，然而這樣的軍費開支，並沒有幫助烏克蘭打敗俄羅斯，反而莫斯科的威脅更大。

歐洲現在經過連串爭論和評估，覺得須加大支持烏克蘭，必要時更要深入廣泛地介入這場戰爭，務必遏止乃至打敗俄羅斯。然而，現在卻傳出特朗普若當選總統，將會堅持推動他較早時一再鼓吹的24小時談判結束俄烏之戰的主張，這令歐洲十分擔心過去兩年多的努力和巨額援助全都白費，擔心特朗普和普京「商談」俄烏停戰時，不但會出賣烏克蘭，還會出賣歐洲！他們深知，特朗普為了「美國第一」，是可以無所不用其極的。

除了歐洲有這個擔憂，日本、南韓、菲律賓等「亞洲盟友」及台灣當局，也有這個擔憂。特朗普已公開叫台灣多交「保護費」了，日、韓、菲等在山姆大叔眼裏，何嘗不是他的受保護國？何嘗不應該繳納大筆「保護費」？因此，看到台灣「被勒索」，日、韓、菲恐怕也輾轉難眠，惶惶不可終日也。

美國的霸權和控制之術，就是鎖定要打擊的目標，利用這個目標和其他國家、地區的矛盾，以共同防禦之名，想盡辦法讓這些保護對象自掏腰包，給美國當槍使，為美賣命。