美國共和黨總統候選人特朗普遇刺不死，很多人認為他必有後福，接下來白宮的寶座，將非他莫屬。然而政治一天也嫌長，在選舉路上，未來的變數仍多，我勸特朗普和他的支持者，可別太老神在在。不過，如今不少人確已把特朗普當作是下任總統，很多親華的時事評論者甚至擔心，將來中國和俄羅斯的緊密關係會出現變化。特朗普從不諱言，他很欣賞俄羅斯總統普京，甚至將對方視為偶像。不少人由是以為，特朗普一旦重掌政權，肯定會與俄國修好，進而拉攏普京，合力對付中國，將來中俄兩國近乎兄弟的關係，恐怕會出現裂痕，美俄一旦聯手，中國的日子定然不好過。

說實話，上述擔心是多餘的，原因或許可以由2018年說起。當年特朗普是美國總統，他主動邀約北韓領袖金正恩舉行會談，頭一小時更是兩人私下商議，當中疑似作了甚麼秘密協議。當時很多人也擔心，特朗普會否成功離間中國和北韓的關係，將金氏王朝拉到美國的一邊去。那時候，筆者便鐵口直斷，任由特朗普開出甚麼條件，也不可能動搖中朝關係，事關美國總統一任不過是4年，成功連任亦只是多4年，他一旦下台，外交政策就可能生變。金正恩是聰明人，所謀者大、所圖者遠，又豈會被特朗普這一類「短命」總統，他所開出的條件吸引過去？

事實證明，當年特朗普拉攏北韓並不成功，金正恩自始至終，都將美帝主義視如寇讎。俄羅斯總統普京或許比金正恩更聰明，眼光更長遠，他致力於發展俄中關係，那是關乎兩國數十年甚至是上百年的利益，如此鴻圖大業，又怎會是一個只有數年任期的美國總統所能動搖？因此，即使特朗普再上台，也休想動搖中俄兩國的友誼。