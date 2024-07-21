日本海上保安廳與台灣海巡署的巡邏船艦，日前在日本千葉縣房總半島的南方海域，實施共同搜索、救難訓練，這是台日海巡單位首度進行聯合訓練。綠營媒體大書特書，聲言這就代表日本力挺台灣，一旦台灣有事就是日本有事，台日將會密切合作，共同對抗大陸云云。急着拉攏日本大哥哥為自己壯膽的心態一覽無遺，但是台日這場聯合訓練，真的是日本未來介入台海紛爭的開端嗎？

從一個細節就可看出，綠媒根本就是癡人說夢。日本若真有心想要協助台灣挑戰大陸，那麼演訓地點何不直接就在台灣海峽？這樣不僅更貼近真實情況，也可以向大陸示威。退一步說，如果不想把局面搞得太僵，那也可以在接近釣魚島的台灣日本海域臨接處來操演，何必遠遠跑到房總半島去聯合演訓？選在這個地點，與其說是台灣有事日本有事，不如說是日本有事台灣有事，展現民進黨守護日本大哥哥利益，還更貼切一點。

日本這幾年在美國的敦促下，確實動作頻頻，近日還提供菲律賓各類船隻機具，甚至建設雷達系統，幫助菲國對抗大陸。但在這些過程中，日本都是小心翼翼，避免觸及大陸的紅線，也顯示即令岸田文雄如此親美，也不會傻到直接招惹大陸，損及本國利益。實際上，當年安倍晉三的「台灣有事日本有事」，在實務上一直都是體現在撤僑方面，每當被問及台海萬一開戰，日本是否會出兵協助？日方總是會推給美國，表示會跟美國協調後再做決定。意思也很明白，那就是不想蹚這渾水。

儘管美日都幾乎明示，萬一台海出現狀況，頂多就是提供援助，不可能直接出兵，但民進黨還是持續操弄，因為不這樣做，台獨的信心將直接崩盤，民進黨執政也就岌岌可危了。