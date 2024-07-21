香港是靠海港起家的，如今有人慨嘆，部分貨櫃碼頭空置，貨櫃輸送量由世界一哥到跌出十大，難道我們的航運業，真的要成為夕陽行業嗎？最近筆者特意請教業界朋友和參觀新式的物流設施，其實香港物流航運業仍是大有可為的，香港的優勢在於為國際化企業提供全面的供應鏈管理服務，甚至提供度身訂造的高增值服務。成功關鍵是對正方向，政策拆牆鬆綁。

首先要有新思維。海港與航空都離不開物流業，關鍵是要吸引貨源，物流業背後需要有高效的倉庫。傳統大型物流服務供應商，都是自行投資倉庫，物流行業以服務型為主導，這種模式下，物流服務提供者通常與甲方簽訂服務合同。但由於現代化智慧物流涉及大量技術和資金，在前景不明下，很多大公司也不敢投資，造成市場萎縮。

其實業界中已有公司採用「物流地產+物流科技」模式，以物流科技為核心，配合物流地產，為客戶提供解決和管理方案，將之租予不同物流處理需要的客戶，達致最大增值效益。這種模式，很多時發展商都是將一些原來的棕地整合再發展，這類建築有些只有一層，但樓底非常高，有些甚至接近20米，利用智慧貨架和自動搬運車，能將貨物堆疊得很高，達致最低的建造成本和最大的倉儲效益。然而有業界表示，現時受限於樓層高度限制，限制了他們朝新質生產力發展的機會。筆者認為政府應為這類發展提供政策便利，包括放寬一層發展高度限制，以及提供簡易的補地租程序。

再說，發展航運物流業，要發揮香港自身優勢，不單止做簡單的進出口業務。近年我們都在討論再工業化，其實香港製造仍是一塊金漆招牌，在設計上能融合中西文化特色，在註冊專利和市場推廣方面亦較成熟。競爭理論指競爭優勢有三大基本策略：成本領導、差異化和集中化，以低價大批量生產早已不是我們的優勢，但配合特定客戶個性化需要，具差異化以至集中化的客製化製造（C2M），近年正在發展。利用香港物流優勢，可將一些內地資源，在香港進行進一步客製化生產，帶來增值。最近有公司將傳統少數民族刺繡，以客製化方式與品牌輕便鞋合作，以電商方式出口海外，取得成功。不過，要做這些電商新模式，政府需要與時並進，筆者建議放寬場所用途，開拓「上廠下倉」的發展模式，容許更多生產業務與倉儲業務整合在同一建築內，完成的產品可立即打包安排出口，以提高物流效益。

面對未來，業界與政府要做好規劃，建議政府完善全物流相關數據的收集及整理。現時統計處針對物流領域的資訊，主要集中在快遞業、倉儲業，但跨境貿易相關的資料也是反映整體情況。數據是市場的指南針，更全面的數據能助政府、業界、智庫等持份者更好地為市場把脈，把握發展機遇。