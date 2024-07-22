世界視線：拜登倡補貼工業　圖搶救中產沉淪

美國多任政府夥同資本家過去50年奉行新自由主義經濟，將國內高工資及生產成本的產業外移，使企業收益大增，股市及華爾街雄霸世界。1970年，美國上層收入佔總產值約29%，中產工商企業工作人員佔約62%，低收入佔約9%，如今美國工商業中產的收入下跌至只有約42%。《北美自由貿易協定》推動墨西哥及促使中國入世貿成功及增加產能，為美國消費者提供廉價商品，但1998至2021年，美國生產業減少了530萬個工作崗位。

雖然美國去工業化下仍長期使低下階層可平價消費，但美國社會如今敗相畢露，擁有財富的才是社會最大得益者，勞動階層40多年來的收入沒有實質增加。到後來特朗普上場，由於對中國貨品大幅加徵關稅，到俄烏戰爭爆發，美國通脹大幅上升，低下階層更感到水深火熱，如今無論民主黨或共和黨都透過推出經濟改革計劃以改善民生，來爭取廣大低下階層的支持。

民主黨內的左翼一直至今都在宣傳拜登的經濟政策才能挽救美國，包括2021年11月國會通過《重建美好未來法案》及其增修的《2022年降低通脹法案》都是為了要實現「美國製造」的目標。他們指控特朗普只對中國及海外入口商品增加關稅，但另一方面就大幅減富人稅，根本是使廣大社會階層負擔高通脹及無法增加工業投資發展，富人只將更多財富投入地產及股市，博取更快更大收益，製造地產及股市泡沫。

拜登政府於2021年通過《跨黨派基礎建設法案》涉超過一萬億美元，以及2022年《晶片與科學法案》涉2,800億美元等計劃，上任以來政府在生產業投資補貼增加4倍至2,090億美元。補貼企業方式層層加疊，包括6%補貼生產應用清潔能源，30%補貼能正常培訓及發合理工資，20%補貼投資低收入社區及10%補貼應用美國自身供應鏈。這樣龐大的補貼目的，是要對抗及戰勝中國政府多年來對企業的生產補貼。美國政府推行補貼還要對中國實施關稅及制裁。

但民主黨左翼要求改善中產的社會狀況，更要大幅降低民眾教育、醫保及居住條件的開支。可是，在拜登政府還延續俄烏及巴以戰爭的情況下，實現一切良好願望的經費何來？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻